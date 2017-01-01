Британець повернувся після теракту в Лондоні у ресторан, щоб оплатити рахунок

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Британець Річард Енджелл повернувся, щоб оплатити рахунок і залишити чайові офіціантам

«Персонал допомагав відвідувачам замість того, щоб допомогти собі. До того ж їжа була прекрасна», - пояснив свій вчинок чоловік

Британський політичний активіст Річард Енджелл, який під час вечері в ресторані на лондонському ринку Боро став свідком теракту, на наступний день повернувся, щоб оплатити рахунок і залишити чайові офіціантам.

Про це повідомляє BuzzFeed.

«Персонал допомагав відвідувачам замість того, щоб допомогти собі. До того ж їжа була прекрасна», - пояснив Енджелл.

Він відпочивав з друзями в закладі Arabica Bar & Kitchen, коли до ринку під'їхали терористи в фургоні. За його словами, він побачив людей у крові на вулиці і почув стрілянину. В ресторані почалася паніка.

«Раптом ми зрозуміли, що охоронці спішно замикають двері, нам сказали нагнутися і прикритися. Люди лягали на підлогу, стукали по столах», — розповів Енджелл.

Він підкреслив, що поліцейські і медики прибули на місце «майже відразу і показали себе блискуче». За його словами, правоохоронці вже через кілька хвилин почали евакуацію людей з ринку і з розташованих навколо закладів, але складність полягала в тому, що багато хто в суботній вечір був добряче п'яним - декого навіть довелося виносити на руках.

Як повідомляв «Главком», вечері 3 червня терористи на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Шпиталізовано 48 людей, Відомо, що серед семи загиблих є громадяни Канади та Франції.

Силовики вбили трьох нападників у суботу, а в неділю затримали більше 10 підозрюваних у вчиненні кривавого злочину. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.

Відповідальність за напад взяла на себе «Ісламська держава».

У Скотленд-Ярді розповіли, що поліція здійснила близько 50 пострілів по терористах в Лондоні. Станом на вечір неділі в критичному стані знаходилася 21 людина.

Це вже третій теракт у Британії менш ніж за три місяці: подібний напад стався 22 березня біля парламенту на Вестмінстерському мосту, а 22 травня пролунав вибух під час концерту в Манчестері.

За даними українського зовнішньополітичного відомства, серед постраждалих внаслідок теракту в Лондоні українців немає.

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку Великобританії, запропонувавши допомогу. Американський лідер також вимагає відновити дію свого міграційного указу, яким запроваджується тимчасова заборона на в’їзд до США для громадян шести мусульманських країн.

Джерело: УНІАН