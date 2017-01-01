Лондонський терорист мав ірландські документи та походив з Марокко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Теракт у Лондоні

За попередніми даними один із трьох терористів був одружений на жінці з Шотландії і жив в Дубліні

Один з трьох зловмисників, убитих під час теракту поблизу Лондонського мосту в суботу ввечері, мав при собі ірландське посвідчення особи.

Про це повідомила ірландська телекомпанія RTE.

Повідомляється, що чоловік був марокканського походження, а офіцери Національного імміграційного бюро перевіряють записи, щоб встановити його місце проживання і сімейний статус.

За попередніми даними, він був одружений на жінці з Шотландії і жив в Дубліні. Також зазначається, що чоловік не був в полі зору ірландських спецслужб під час перебування в Ірландії.

Чоловік міг легально проживати в Ірландії, якщо йому було видано посвідчення особи GNIB (карта резидента, видана міграційною службою), або картка EU Fam Card. Карта в інших країнах ЄС громадянам країн, що не входять в ЄС, які можуть довести, що вони знаходяться в стосунках з громадянами ЄС.

Як повідомляв «Главком», вечері 3 червня терористи на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Шпиталізовано 48 людей, Відомо, що серед семи загиблих є громадяни Канади та Франції.

Силовики вбили трьох нападників у суботу, а в неділю затримали більше 10 підозрюваних у вчиненні кривавого злочину. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.

Відповідальність за напад взяла на себе «Ісламська держава».

У Скотленд-Ярді розповіли, що поліція здійснила близько 50 пострілів по терористах в Лондоні. Станом на вечір неділі в критичному стані знаходилася 21 людина.

Це вже третій теракт у Британії менш ніж за три місяці: подібний напад стався 22 березня біля парламенту на Вестмінстерському мосту, а 22 травня пролунав вибух під час концерту в Манчестері.

За даними українського зовнішньополітичного відомства, серед постраждалих внаслідок теракту в Лондоні українців немає.

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку Великобританії, запропонувавши допомогу. Американський лідер також вимагає відновити дію свого міграційного указу, яким запроваджується тимчасова заборона на в’їзд до США для громадян шести мусульманських країн.