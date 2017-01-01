Луценко розповів, які мотиви Росія мала для вбивства Вороненкова

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Юрій Луценко

Вороненков хотів створити в Києві Центр опору, щоб викривати корупцію в російській спецслужбі ФСБ

У Росії було як мінімум два мотиви для вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

«У Росії є мотив. По-перше, Вороненков хотів створити в Києві Центр опору, щоб викривати корупцію в російській спецслужбі ФСБ. Йшлося також про незаконний обіг наркотиків, про який він сам публічно заявив.. А по-друге, кілер мав стосунки з терористами, які зараз перебувають на території, що не контролюється Україною», - сказав він.

Також відомо, що вбивця ідентифікований – це Павло Першов, раніше він служив у Національній гвардії українського МВС, що наштовхує на думки про те, що убивця протягом багатьох років був російським агентом.

«Я не кажу, що вбивця був російським агентом, проте він міг бути ним протягом багатьох років працюючи у Національній гвардії України», - зазначив він.

Як повідомлялося, у центрі Києва сталося вбивство. Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан важкий.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненко був убитий громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник в силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України. Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

ЗМІ повідомляли, що убивця Вороненкова мав при собі посвідчення учасника бойових дій.

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив про те, що вбитий Денис Вороненков звертався до Адміністрації президента з проханням забезпечити йому державну охорону у зв'язку з погрозами від екс-генерала ФСБ Олега Феоктістова.

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