Медведчук розповів про найстрашніший наслідок блокади Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Медведчук

Медведчук закликав владу негайно припинити блокаду Донбасу і притягнути до відповідальності її організаторів

Лідер Громадського руху «Український вибір – Право народу» Віктор Медведчук прокоментував рішення Кабміну ввести надзвичайний стан в енергетиці.

«На жаль, уряду і прем'єру зокрема знадобилося три тижні, щоб усвідомити: незаконна акція радикалів не тільки веде до енергетичного колапсу, паралічу металургійної галузі та техногенних катастроф, а й загрожує національній безпеці. В уряді визнали: єдиний вихід – купувати вугілля на Донбасі. Авантюри із заокеанським вугіллям, які здійснював екс-глава Кабміну Яценюк, обернулися чималими втратами для країни. Сьогодні відмова від вітчизняного енергоносія і закупівля антрациту за кордоном здатні спустошити і скарбницю, і кишені споживачів», – наголосив він.

Медведчук зазначив: європейці в повний голос заявили про те, що саме населення стало заручником блокади, зокрема це випливає із заяв глави представництва ЄС в Україні Х'юга Мінгареллі, а також прес-секретаря ЄС.

«Представники єврореформаторської команди, які занадто довго грали в псевдопатріотичні ігри з радикалами, сьогодні пожинають плоди такої своєї політики. Однак ні застосування надзвичайних заходів в енергетиці, ні резолюція ООН не зупинили радикалів. Знахабнілі від безкарності екстремісти заявили, що готують заходи у відповідь», – обурюється Медведчук.

Він звертає увагу, що блокада Донбасу як політична піар-акція представників «партії війни» вже породила в суспільстві сумніви в здатності держави захистити громадян від свавілля озброєних радикалів.

«Крім того, потурання влади молодикам, що коять безчинства, б'є по іміджу України. Але – і це найстрашніший політичний наслідок блокади – вона веде до загострення протиріч між Києвом і Донбасом, ескалації збройного конфлікту і стає непереборною перешкодою на шляху реінтеграції регіону. Думаю, вже ні у кого не викликає сумнівів, що припинити кровопролиття, провокуючи зіткнення, неможливо, а ізоляція і реінтеграція – поняття взаємовиключні», – зазначив лідер «Українського вибору».

За словами Медведчука. якщо влада дійсно хоче повернути Донбас в Україну, то Київ має негайно припинити протиправні дії радикалів і притягнути до відповідальності організаторів блокади.

«І ось тут питання до РНБОУ. Якщо блокада загрожує національній безпеці (а в уряді це вже визнали), то чому засідання РНБО відкладалося до останнього, поки не постало питання про застосування надзвичайних заходів в енергетиці? Чому орган, який відповідає за національну безпеку, усувався від вирішення цього питання і своєю злочинною бездіяльністю провокував радикалів на подальші протиправні дії, шантаж і погрози? Відповідь тільки одна – «партія війни», адептом якої є і секретар РНБО Турчинов, не зацікавлена у вирішенні цього питання», – підсумував Медведчук.

Як повідомлялося, сьогодні, 16 лютого, президент Петро Порошенко скликає РНБО через блокаду на Донбасі.

Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

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