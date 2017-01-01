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    На збереження військових складів витратять майже 100 млн гривень

    • Сьогодні, 07:47
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    Речник Генштабу В'ячеслав Селезньов
    Речник Генштабу В'ячеслав Селезньов

    Минулого року на аналогічні потреби виділялось майже вдвічі менше коштів

    На підвищення і забезпечення живучості баз, складів і арсеналів Міністерства оборони України цього року заплановано витратити 92,3 мільйонів гривень.

     Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

    «Минулого року було виділено 56,2 мільйонів гривень, цього року – 92,3 мільйона гривень. Тобто гроші на забезпечення живучості складів виділяються і відповідним чином реалізовується», – сказав Селезньов.

    За його словами, після вибухів у 2005 році на військовому складі у Сватовому Луганської області був проведений комплекс заходів для підвищення безпеки на всіх складах і арсенал України.

    За даними Селезньова, склад у Балаклії, на якому сталася пожежа, був створений ще у 1918 році. За час воєнних дій на Донбасі двічі виникали надзвичайні події, пов’язані зі цим військовим об’єктом.

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    «Двічі фіксувалися напади на об’єкт. Перший стався 9 червня 2014 року на межі Харківської і Донецької областей. На колону, яка рухалася з Балаклії і перевозила боєприпаси, був здійснений напад ДРГ. А другий стався 26 грудня 2015 року за тих самих умов, як минулого четверга. Але тоді вдалося уникнути таких фатальних наслідків», – розповів представник Генштабу.

    Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

    Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична повідомила, що мешканці сіл Вербівка, Борщівка, Яковенкове і Пришиб біля Балаклії можуть безпечно повертатися в свої оселі

    Зазначимо, що на території військового арсеналу в Балаклії станом на 20:00 п’ятниці тривали вибухи різної інтенсивності: приблизно один вибух в п’ять хвилин. 

    Напередодні піротехніки очистили від боєприпасів чотири населені пункти біля Балаклії.

    Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

    Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

    Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі. 

    Як заявили в Міноборони, пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.

    Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.

    Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині.

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