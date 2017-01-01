Рада планує сьогодні розглянути питання виключення Савченко з Комітету з нацбезпеки

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Народний депутат Іван Вінник упевнений, що у парламенту вистачить голосів для ухвалення цього рішення

Верховна Рада сьогодні розгляне постанову про виключення народного депутата Надії Савченко з персонального складу парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони. Питання наразі на вирішенні у голови ВР Андрія Парубія. Про це заявив народний депутат Іван Вінник.

«Думаю, що сьогодні. Це питання зараз уже перебуває на вирішенні у спікера Верховної Ради. Він отримує порядок денний, ставить на голосування постанови і законопроекти», – сказав Вінник, відповідаючи на запитання, коли парламент розгляне постанову про виключення народного депутата Надії Савченко з персонального складу Комітету з питань небезпеки і оборони.

Нардеп упевнений, що у парламенту вистачить голосів для ухвалення цього рішення.

Вінник також пояснив, що згідно з висновком Комітету ВР з питань регламенту, відкликання членів комітету може бути здійснено за особистою заявою нардепа, за поданням регламентного комітету та за ініціативою спікера ВР.

«Якщо сьогодні спікер ВР внесе профільну постанову від суб'єктів права законодавчої ініціативи на розгляд, якщо сесійна зала назбирає 226 голосів, це буде більш ніж законно виключити, так само як і включали постановою, постановою її виключать», – уточнив нардеп.

Нагадаємо, народний депутат від БПП Іван Вінник просить СБУ перевірити Надію Савченко за попередньою кваліфікацією ст. 111 (державна зрада).

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони проголосував за виключення народного депутата Надії Савченко зі свого складу.

Також Савченко стверджує, що її слова про відмову від Криму заради Донбасу «перекрутили».

Як повідомлялося, скандальне висловлювання Савченко щодо Криму отримало в українському суспільстві широкий резонанс. Народний депутат від БПП, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав «глибоко образливою» заяву нардепа Надії Савченко щодо здачі окупованого Криму задля миру на Донбасі. Прокоментувала висловлювання Савченко і перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. «Ми будемо вигризати кожен метр української землі. Ми будемо боротися за кожного українця. Україна – це і Львів, і Київ, але і Крим, і Донецьк, і Луганськ. Крим на Донбас не міняємо! Донбас не здаємо!» – зазначила вона.