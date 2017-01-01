Трамп розглядає можливість візиту в Британію для демонстрації «єдності перед обличчям тероризму»

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Прем'єр Британії Тереза Мей та президент США Дональд Трамп

Візит президента США в Лондон може відбутися наприкінці наступного тижня

Радники президента Дональда Трампа обговорюють з ним можливий візит до Британії, який може відбутися наприкінці наступного тижня.

Про це повідомляє The Independent.

У Білому домі вважають, що цей візит має продемонструвати єдність США та Сполученого Королівства перед обличчям міжнародного тероризму.

Кореспондент ABC News Джон Карл в неділю, 4 червня, також повідомив про підготовку візиту американського президента в Лондон у зв'язку подвійним терактом.

«Радники президента обговорюють можливість поїздки до Сполученого Королівства наприкінці тижня з метою продемонструвати єдність з жителями Лондона проти тероризму. Це ще задум, але обговорення вже ведуться», – цитує повідомлення ZN,ua.

До слова, Трамп розкритикував мера Лондона, який заявив, що у зв’язку з терактом кількість поліцейських на вулицях міста збільшать, тому жителям і гостям міста «немає причин турбуватися».

Трамп заявив, що необхідно «перестати бути політично коректними» і на практиці забезпечувати безпеку людей.

Як повідомляв «Главком», вечері 3 червня терористи на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Шпиталізовано 48 людей, семеро загиблих. Силовики вбили трьох нападників у суботу, а в неділю затримали більше 10 підозрюваних у вчиненні кривавого злочину. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.

Відповідальність за напад взяла на себе «Ісламська держава».

У Скотленд-Ярді розповіли, що поліція здійснила близько 50 пострілів по терористах в Лондоні. Станом на вечір неділі в критичному стані знаходилася 21 людина.

Це вже третій теракт у Британії менш ніж за три місяці: подібний напад стався 22 березня біля парламенту на Вестмінстерському мосту, а 22 травня пролунав вибух під час концерту в Манчестері.

За даними українського зовнішньополітичного відомства, серед постраждалих внаслідок теракту в Лондоні українців немає.

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку Великобританії, запропонувавши допомогу. Американський лідер також вимагає відновити дію свого міграційного указу, яким запроваджується тимчасова заборона на в’їзд до США для громадян шести мусульманських країн.