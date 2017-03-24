Вибухи в Балаклії: триває ліквідація наслідків

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В Балаклії працює спецтехніка

Розпочалося розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням

На місці надзвичайної події на військовій базі поблизу Балаклії прибули інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України. Вони розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, станом на ранок 24 березня інтенсивність вибухів значно зменшилася. Фіксуються поодинокі детонування з періодичністю один вибух на 15-20 хвилин.

На технічній території працює спецтехніка, зокрема 6 пожежних танків та дві інженерні машини розгородження. На прилеглій до військової частини території завдання виконують 6 груп розмінування, а у місті від учора чергують мобільні бригади військових медиків.

Районний центр розподілено на сектори для перевірки території на наявність вибухонебезпечних предметів.

До локалізації ситуації задіяно близько 1000 військовослужбовців Збройних сил України, які виконують завдання в тісний координації з фахівцями Державної служби з надзвичайних ситуації та співробітниками правоохоронних органів.

У районному центрі та прилеглих селищах здійснюється патрулювання силами понад 100 військовослужбовців Харківського зонального відділу Військової служби правопорядку у Збройних силах України.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

В четвер ввечері інтенсивність вибухів на арсеналі зменшилася.

У п'ятницю, 24 березня, вранці сили інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині