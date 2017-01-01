Вбивство Вороненкова. Поліція розшукує другого нападника

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Розшукується ще одна людина, яка причетна до вбивства російського політика

Поліція розшукує ще одну людину, яка брала участь у виконанні цього злочину.

Денис Вороненков в України був цінний як один із головних свідків у справі про державну зраду Януковича.

Разом з охоронцем Вороненков прямував до готелю на зустріч з іншим російським екс-депутатом і противником Путіна, але його зупинили 4 кулі. Охоронець - єдиний, хто в цій ситуації вижив.





Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан важкий.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненко був убитий громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник в силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України.

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

ЗМІ повідомляли, що убивця Вороненкова мав при собі посвідчення учасника бойових дій.

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив про те, що вбитий Денис Вороненков звертався до Адміністрації президента з проханням забезпечити йому державну охорону у зв'язку з погрозами від екс-генерала ФСБ Олега Феоктістова.

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Джерело: ТСН