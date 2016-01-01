Данилюк обіцяє представити нову команду державного Приватбанку сьогодні до кінця дня

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Олександр Данилюк

Україну представлятимуть дві особи. Решта – міжнародні представники

Міністр фінансів Олександр Данилюк анонсував презентацію нової команди націоналізованого Приватбанку сьогодні ввечері. Про це він повідомив на брифінгу.

«Ввечері презентують нову команду з Києва. Це представники від держави, два члени, решта – представники міжнародні», – зазначив міністр.

Як повідомлялося, Фонд гарантування продав державі Приватбанк за 1 гривню.

Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

Банк на добу призупиняв проведення операцій юросіб, а вранці 20 грудня відновив їх лише частково, обмеживши доступ до коштів, наявних на рахунках до 19 грудня.

Приватбанк у другій половині дня 20 грудня відновив платежі корпоративних клієнтів, а з 21 грудня – відновив ліміти за овердрафтами.

21 грудня Приватбанк здійснював усі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговував фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень.

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