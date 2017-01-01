На складі боєприпасів у Балаклії вже вигоріли всі зовнішні майданчики

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Вибухи у Балаклеї

Після зменшення інтенсивності детонації танки почали прочищати дорогу

На складі боєприпасів в Балаклії Харківської області вже вигоріли всі зовнішні майданчики, бетонні заглиблення бункерів поки тримаються.

Про це на сторінці у Facebook написав радник президента України Юрій Бірюков.

«Найголовніше, що і було метою диверсії - якраз зберігається у бетонних капонірах», - повідомив Бірюков.

Також, за його словами, половина з того, що зберігалося на складах, - компоненти знятих з озброєння боєприпасів, які розбирали.

«Не було там ні 175 тисяч тонн, ні 125 тисяч тонн. Було набагато менше. Плутанина пов'язана з тим, що там майже половина зберігання - компоненти знятих з озброєння боєприпасів, які розбирали. На відео було видно розриви і хаотичні старти ракет ЗРК «КУБ», - резюмував Бірюков.

Також він додав, що після зменшення інтенсивності детонації почали працювати танки. Вони пробивають дорогу, підтягують спецтехніку.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

Ввечері інтенсивність вибухів на арсеналі зменшилася.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині