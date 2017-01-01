Охоронець Вороненкова перебуває в лікарні у медикаментозному сні

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Місце вбивства Вороненкова

Медики не дають прогнозів щодо успішного лікування охоронця Вороненкова

Охоронець екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова перебуває у важкому стані. Лікарі наразі утримуються від прогнозів щодо успішного завершення лікування після поранення, повідомляє ТСН.

Медики заявили, що постраждалий має нестабільну динаміку після операції, а зараз перебуває в медикаментозному сні.

«Прогнозувати перспективи виживання чоловіка вони будуть готові через два-три дні. Доти ситуація може стати критичною. Фахівці кажуть, що постраждалий втратив багато крові, а ходив на місці вбивства в стані шоку», - зазначає ЗМІ.

Як повідомлялося, 23 березня у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан оцінювався як важкий.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненкова було вбито громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник у силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України

Екс-комбат «Донбасу» розповів, як убивця Вороненкова Паршов служив у його батальйоні.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео моменту вбивства Вороненкова.

Мати Паршова заявила, що її син кілька років тому втік до Росії і відтоді не зв'язувався з рідними.

Нагадаємо, у полку «Азов» спростували інформацію про те, що вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова 28-річний Павло Паршов будь-коли служив у їхніх лавах.

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