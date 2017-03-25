Вдова Вороненкова: я не збираюся вибудовувати ніяких версій

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Фото: Сергій Харченко Марія Максакова на місці вбивства чоловіка

«Що б я не робила, я його не поверну», - зазначила Марія Максакова

Вдова убитого в Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова Марія Максакова прокоментувала вбивство свого чоловіка.

Про це воно розповіла в коментарі виданню «Meduza»

«Я не збираюся вибудовувати ніяких версій. Не буду навіть думати, хто це зробив, хто це замовив і виконав. Ніщо мені його не поверне. Зрозуміло, що правоохоронні органи будуть цим займатися, це їхня робота. А я буду думати про те, що у мене є хлопчик, якому 11 місяців. І який тепер тільки мій. І заради своєї любові до Дениса я особисто не збираюся взагалі нічого робити. Я не знаю, може, це неправильно. Але вони у мене його вже відібрали. І що б я не робила, я його не поверну», - сказала Максакова.

Раніше екс-комбат «Донбасу» розповів, як убивця Вороненкова служив у його батальйоні.

За фактом прийому кілера Вороненкова Павла Паршова до лав Нацгвардії призначена службова перевірка.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео моменту вбивства Вороненкова.

Мати Паршова заявила, що її син кілька років тому втік до Росії і відтоді не зв'язувався з рідними.

Нагадаємо, у полку «Азов» спростували інформацію про те, що вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова 28-річний Павло Паршов будь-коли служив у їхніх лавах.

Як відомо, у вбивці екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова було знайдено документи учасника бойових дій. Наразі правоохоронці перевіряють справжність усіх документів, які знайдених у вбивці.

Також сьогодні низка ЗМІ повідомила, що Павло Паршов живий. Однак радник глави МВС Антон Геращенко спростував цю інформацію.

Як повідомлялося, 23 березня у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив про те, що вбитий Денис Вороненков звертався до Адміністрації президента з проханням забезпечити йому державну охорону у зв'язку з погрозами від екс-генерала ФСБ Олега Феоктістова.

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