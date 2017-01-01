Російські ЗМІ назвали ім'я вбивці Вороненкова

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Тіло вбивці Дениса Вороненкова

За попередніми даними, в Дениса Вороненкова стріляв 28-річний Павло Паршов

Вбивцею екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова міг бути 28-річний Павло Паршов. Про це повідомляє російський пропагандистський сайт «Лайф», посилаючись на свої джерела.

«За попередніми даними, в екс-депутата Держдуми стріляв 28-річний Павло Паршов, який пізніше помер у лікарні», - сказав «Лайфу» співрозмовник.

На сайті Міністерства внутрішніх справ України Паршов вказаний як розшукуваний і обвинувачений за статтями 205 і 209 КК України.

Як повідомлялося, 23 березня у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан важкий.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненко був убитий громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник в силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України.

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

ЗМІ повідомляли, що убивця Вороненкова мав при собі посвідчення учасника бойових дій.

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив про те, що вбитий Денис Вороненков звертався до Адміністрації президента з проханням забезпечити йому державну охорону у зв'язку з погрозами від екс-генерала ФСБ Олега Феоктістова.

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