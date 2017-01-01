Вороненков володів цінною інформацією про корупцію у силовому блоці Кремля, – Пономарьов

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Денис Вороненков, якого було вбито в Києві 23 березня

Вороненков розкрив справу про контрабанду, яку кришувала служба економічної безпеки ФСБ РФ

Вбитий у центрі Києва колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков володів цінною інформацією про корупцію у силовому блоці Кремля. Про це в ефірі «5 каналу» заявив екс-депутат Держдуми РФ (2007-2016) Ілля Пономарьов.

«Денис Вороненков у Росії відомий як людина, яка розкрила один із найбільш резонансних економічних злочинів останнього десятиліття, так звану «справу трьох китів». Це справа про контрабанду, яку кришувала служба економічної безпеки ФСБ РФ, і внаслідок розкриття цієї справи було звільнено 29 генералів ФСБ. Після цього він пережив уже замах в Росії років 10 тому. Після цього він був обраний до Держдуми РФ по списку КПРФ, яка в нас вважається напівопозиційною – системною, але позицією. І сам Денис був завжди таким - системним опозиціонером. Він вважав, що є у нього справа, якою він займається - антикорпційна, але при цьому він загалом виконує команди керівництва, які поступають, саме тому його картка голосувала по Криму – його фізично не було в залі, але ми розуміємо, що щось можна було зробити», – зазначив Пономарьов.

«Його витиснули з Держдуми, витиснули ті люди, які були його ворогами. Сам він постійно називав одне прізвище - Олега Феоктістова, одного з найбільш впливових і значимих силовиків в Росії, начальника шостої служби управління внутрішньої безпеки ФСБ. Це генерал, який спілкується безпосередньо з Путіним. І ця людина була його ворогом», – додав він.

«Після того, як він публічно дав покази проти Януковича у Росії здійнявся великий скандал, адже ці особи, які його переслідували зрозуміли, що він залишив Росію з інформацією, і виходить, що Україна отримала в свої руки «атомну зброю» – інформацію по фінансовим злочинам вищого російського керівництва, саме силового крила», – наголосив екс-депутат Держдуми РФ.

Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан важкий.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненко був убитий громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник в силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України.

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

ЗМІ повідомляли, що убивця Вороненкова мав при собі посвідчення учасника бойових дій.

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив про те, що вбитий Денис Вороненков звертався до Адміністрації президента з проханням забезпечити йому державну охорону у зв'язку з погрозами від екс-генерала ФСБ Олега Феоктістова.

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