У Британії відновилась передвиборча кампанія, перервана терактом у Лондоні

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Теракт у Лондоні

Парламентські вибори у країні відбудуться в четвер, 8 червня

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей поновила виборчу кампанію, що переривалася після теракту у Лондоні. Парламентські вибори у країні відбудуться в четвер, 8 червня.

Про це повідомляє Reuters.

«Насильству не можна дозволяти порушити демократичний процес», – сказала Мей.

За її словами, Британія мусить бути більш жорсткою у боротьбі з ісламістським екстремізмом після кількох терактів, що відбулися протягом останнього часу.

Раніше повідомлялося, що британські політики призупинять національні виборчі кампанії перед парламентськими виборами після теракту в Лондоні.

Нагадаємо, що один з трьох зловмисників, убитих під час теракту поблизу Лондонського мосту в суботу ввечері, мав при собі ірландське посвідчення особи.

Як повідомляв «Главком», вечері 3 червня терористи на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Шпиталізовано 48 людей, Відомо, що серед семи загиблих є громадяни Канади та Франції.

Силовики вбили трьох нападників у суботу, а в неділю затримали більше 10 підозрюваних у вчиненні кривавого злочину. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.

Відповідальність за напад взяла на себе «Ісламська держава».

У Скотленд-Ярді розповіли, що поліція здійснила близько 50 пострілів по терористах в Лондоні. Станом на вечір неділі в критичному стані знаходилася 21 людина.

Це вже третій теракт у Британії менш ніж за три місяці: подібний напад стався 22 березня біля парламенту на Вестмінстерському мосту, а 22 травня пролунав вибух під час концерту в Манчестері.

За даними українського зовнішньополітичного відомства, серед постраждалих внаслідок теракту в Лондоні українців немає.

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку Великобританії, запропонувавши допомогу. Американський лідер також вимагає відновити дію свого міграційного указу, яким запроваджується тимчасова заборона на в’їзд до США для громадян шести мусульманських країн.