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    Зять Кучми намагається сказати США, аби Адміністрація Трампа не орієнтувалася на «фашистську хунту», - дипломат

    • Сьогодні, 20:18
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    <span>Володимир Огризко</span>
    Володимир Огризко

    На думку Огризка, результат від публікації статті Пінчука є рівно протилежним очікуваному

    Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю «Главкому» прокоментував скандальну статтю Віктора Пінчука в американському виданні. Зокрема, дипломат вважає, що «все це є продовженням кампанії, яка почалася дуже давно».

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    «Кампанія ведеться різними шляхами, різними інструментами, на різну аудиторію. Враховуючи те, що зараз з’являється нова команда у Вашингтоні, ця стаття є дуже хорошим способом для Москви сказати: дивіться, не потрібно орієнтуватися на фашистську хунту, потрібно орієнтуватися на тих, з ким можна говорити. А такі є», - зазначив Огризко.

    Екс-міністр закордонних справ додав, що на його думку - це лише інструмент для того, щоби сподобатися Трампу, але це інструмент московський.

    «Такі речі – це спосіб скаламучення громадської думки. Вони може і мали певний резонанс і певний успіх, але, мені здається, результат є рівно протилежним очікуваному. Тому що насправді суспільство доволі жорстко, доволі критично, доволі гостро відреагувало на обидві статті (Пінчука і Філіпчука). Думаю, що обидва їх автори ризикують дуже серйозно: хто економічно, хто політично, а хтось може опинитися за межами мейнстріму, як то кажуть», - впевнений дипломат. 

    Нагадаємо, Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій запропонував власний план припинення війни в Україні, який полягає у тому, щоб піти на всі поступки Путіну

    Як відомо, сьогодні Дональд Трамп провів першу велику прес-конференцію після обрання його президентом США. 

    Зокрема, Трамп пообіцяв бути не менш жорстким до Росії, ніж Клінтон.

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