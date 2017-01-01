Зять Кучми намагається сказати США, аби Адміністрація Трампа не орієнтувалася на «фашистську хунту», - дипломат

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Володимир Огризко

На думку Огризка, результат від публікації статті Пінчука є рівно протилежним очікуваному

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю «Главкому» прокоментував скандальну статтю Віктора Пінчука в американському виданні. Зокрема, дипломат вважає, що «все це є продовженням кампанії, яка почалася дуже давно».

«Кампанія ведеться різними шляхами, різними інструментами, на різну аудиторію. Враховуючи те, що зараз з’являється нова команда у Вашингтоні, ця стаття є дуже хорошим способом для Москви сказати: дивіться, не потрібно орієнтуватися на фашистську хунту, потрібно орієнтуватися на тих, з ким можна говорити. А такі є», - зазначив Огризко.

Екс-міністр закордонних справ додав, що на його думку - це лише інструмент для того, щоби сподобатися Трампу, але це інструмент московський.

«Такі речі – це спосіб скаламучення громадської думки. Вони може і мали певний резонанс і певний успіх, але, мені здається, результат є рівно протилежним очікуваному. Тому що насправді суспільство доволі жорстко, доволі критично, доволі гостро відреагувало на обидві статті (Пінчука і Філіпчука). Думаю, що обидва їх автори ризикують дуже серйозно: хто економічно, хто політично, а хтось може опинитися за межами мейнстріму, як то кажуть», - впевнений дипломат.

Нагадаємо, Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій запропонував власний план припинення війни в Україні, який полягає у тому, щоб піти на всі поступки Путіну.

Як відомо, сьогодні Дональд Трамп провів першу велику прес-конференцію після обрання його президентом США.

Зокрема, Трамп пообіцяв бути не менш жорстким до Росії, ніж Клінтон.