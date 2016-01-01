Акціонери Приватбанку під тиском НБУ передали йому у власність курорт «Буковель» і «Боїнги» – Гонтарева

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Голова Нацбанку Валерія Гонтарева

Глава Нацбанку заявила, що загалом на баланс було поставлено лише 31 млрд грн кредитного портфеля обсягом близько 170 млрд грн

«Приватбанк», виконуючи вимоги Національного банку України щодо докапіталізації, влітку цього року став власником низки активів своїх акціонерів, що перебувають у заставі у НБУ, зокрема, лижного курорту «Буковель» або літаків «Боїнг», повідомила голова Нацбанку Валерія Гонтарева, пише «Інтерфакс-Україна».

«Влітку цього року багато з тих активів, які у нас у заставі, ми змусили банк взяти на баланс. Вони на балансі, отже, вони (тепер) належать державному банку», – сказала вона в ефірі радіо «Вєсті» в четвер увечері.

Глава Нацбанку уточнила, що загалом на баланс було поставлено лише 31 млрд грн кредитного портфеля обсягом близько 170 млрд грн.

Водночас Гонтарева не змогла гарантувати, що ці активи належали банку на момент переходу його під контроль держави.

«Виконавши наш нормативи, вони тут же один з активів прибрали. Це називається шахрайство. ...Я не можу вам сказати, що акціонери і менеджмент робили в останні кілька днів (перед введенням 19 грудня тимчасової адміністрації - Ред.), в дуже відому п'ятницю (16 грудня, коли в Адміністрації президента відбулася зустріч за участю акціонера Ігоря Коломойського, що підтвердила В. Гонтарєва – ІФ). Країна дізнається, я не хотіла б коментувати», – сказала глава Нацбанку.

Вона пояснила, що коли влітку 2014 року прийшла в Нацбанк, то Приватбанку вже було видано багато кредитів рефінансування. «За мою каденцію ми допомогли Приватбанку за відтоків ліквідності в 2014 - початку 2015 року (на суму близько 9 млрд грн і там можу розписатися за кожну заставу і особисту гарантію Коломойського», – повідомила Гонтарева.

За її словами, потім Нацбанк активно працював з Приватбанком, щоб той посилив застави за всіма іншими кредитами, які видавалися раніше.

«Коли ми брали застави, вони не перебували у банку, тому що в банку портфель складався з пустушок, не маючи жодних застав і ніяких реальних активів. Тому нам застави акціонери дали свій власний бізнес: наприклад, компанію «Бориваж», «Буковель», літаки («Боїнги» та ще...)», – описала ситуацію на той момент глава НБУ.

Вона наголосила, що ці застави хороші, Нацбанк здійснив їх незалежну оцінку і зверху попросив гарантію І. Коломойського. «У нас практично весь кредитний портфель покритий його особистими гарантіями за всіма його активами – це коли він гарантує, що якщо банк не погасить, то погасить особисто він з усіх своїх заощаджень», – додала Гонтарева.

Група «Приват», основними власниками якої є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, має значні інтереси в нафтогазовому секторі. Афілійовані з нею компанії контролюють близько 42% найбільшої нафтовидобувної компанії країни ВАТ «Укрнафта», три з п'яти нафтопереробних заводів країни, великі мережі АЗС і Одеську нафтогавань.

В сфері інтересів групи також - феросплавний бізнес, зв'язок, нерухомість, медіа, енергетика, хімія, агросектор, харчова промисловість, туристичний комплекс «Буковель».

Згідно з фінзвітністю Приватбанку, на його балансі до середини 2016 року перебувало заставлене майно на 31,824 млрд грн, яке було отримано в рахунок врегулювання непогашеної заборгованості за кредитами та авансами клієнтам, а також вбудованими похідними інструментами. Зокрема - гірськолижний курорт оціночною вартістю 10,02 млрд грн, резервуарний парк – 8,528 млрд грн, завод великогабаритних шин – 4,959 млрд грн, готельні комплекси – 4,12 млрд грн, спортивні комплекси – 1,517 млрд грн, інша нерухомість – 2,701 млрд грн.

Крім того в липні-серпні банк додатково стягнув заставне майно ще на 10,914 млрд грн. Зокрема АЗС вартістю 6,037 млрд грн, літаки – 4,145 млрд грн, земельні ділянки – 477 млн грн, нерухомість – 255 млн грн.

Нагадаємо, напередодні в НБУ заявили, що Приватбанк вивів частину грошейперед націоналізацією.

Крім того, стало відомо, за якими схемами Приватбанк виводив гроші з України до своєї націоналізації.

18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

З 21 грудня Приватбанк здійснює всі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговує фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень.

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