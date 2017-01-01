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    Суд відхилив клопотання адвокатів Насірова про перенесення засідання

    • Вчора, 23:27
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    Судове засідання продовжується

    Солом'янський районний суд міста Києва відхилив клопотання захисників відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова про перенесення засідання.

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    Адвокати Насірова, в ході судового засідання з обрання запобіжного заходу, подали клопотання про оголошення перерви в засіданні до 10 ранку вівторка.

    Суд у задоволенні клопотання відмовив.

    Як повідомляв «Главком», сторона обвинувачення сьогодні ввечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

    Також оприлюднено відповідь Нацагенства боротьби зі злочинністю Великої Британії стосовно паспорта Насірова.

    У свою чергу Роман Насіров відкидає подібні звинування.

    Відповідаючи на запитання слідчого судді про те, чи є він громадянином Великої Британії, зокрема, Насіров відповів: «Я є громадянином України».

    Прокурор САП заявив, що Роман Насіров за два роки більше 60 разів виїжджав за кордон.

    Засідання суду поновилося після того, як в  будівлі кінологи не знайшли вибухівки, про яку раніше сповістив невідомий.

    Нагадаємо, сьогодні в суді Насіров заявив, що до нього застосовувалось насилля.

    Раніше стало відомо, що суд не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова.

    Нагадаємо, сьогодні суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

    Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

    Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

    Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. 

    Читайте також статтю: Справа Насірова. Як у Києві руйнують план американців

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