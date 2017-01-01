Суд відхилив клопотання адвокатів Насірова про перенесення засідання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Судове засідання продовжується

Солом'янський районний суд міста Києва відхилив клопотання захисників відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова про перенесення засідання.

Адвокати Насірова, в ході судового засідання з обрання запобіжного заходу, подали клопотання про оголошення перерви в засіданні до 10 ранку вівторка.

Суд у задоволенні клопотання відмовив.

Як повідомляв «Главком», сторона обвинувачення сьогодні ввечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

Також оприлюднено відповідь Нацагенства боротьби зі злочинністю Великої Британії стосовно паспорта Насірова.

У свою чергу Роман Насіров відкидає подібні звинування.

Відповідаючи на запитання слідчого судді про те, чи є він громадянином Великої Британії, зокрема, Насіров відповів: «Я є громадянином України».

Прокурор САП заявив, що Роман Насіров за два роки більше 60 разів виїжджав за кордон.

Засідання суду поновилося після того, як в будівлі кінологи не знайшли вибухівки, про яку раніше сповістив невідомий.

Нагадаємо, сьогодні в суді Насіров заявив, що до нього застосовувалось насилля.

Раніше стало відомо, що суд не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова.

Нагадаємо, сьогодні суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

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