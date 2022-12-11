«Мамо, хтось же мусить». Історія Дмитра Шиповського, який змінив відеокамеру на автомат

Коли Дмитро загинув, співчуття висловили десятки людей, дехто писав, що дружив із ним багато років. Але про те, що він пішов воювати, знали одиниці... Дмитро співпрацював із багатьма режисерами, продюсерами, керівниками різноманітних шоу, зняв чимало художніх і документальних фільмів, і при цьому, на думку всіх наших співрозмовників, залишався тихим і замкнутим... Як таке можливо?

– Вам буде важко писати про Дмитра. Всупереч тому, що про нього кажуть, він був дуже непростою людиною, – сказав у розмові з автором цих рядків близький товариш і діловий партнер Шиповського Дмитро Штаде.

Спокійний, занурений у себе, захоплений знімальною технікою і зйомкою, телеоператор Шиповський багатьом міг здатися позбавленим великих амбіцій і прагнень. Але близькі до нього люди знали, що він насправді не такий. Знали, що він прагне реалізувати себе, знайти свій, властивий тільки йому шлях у житті, шлях до успіху і визнання. Залюблений у відеозйомку, Дмитро не нехтував пошуками свого покликання й у інших сферах життя, що в результаті й привело його на фронт...

Своєрідна суперечливість постаті Дмитра проявилася ще у школі в його рідному місті – Харкові. Як розповіла мама Дмитра Інна Петрівна, одні вчителі могли сказати, що він «не хоче вчитися», а інші, особливо викладачі математики і точних дисциплін, – навпаки, що Дмитрик – чудовий учень. У результаті хлопець вирішив ні з ким не сперечатися, а після восьмого класу піти здобувати знань і технічних умінь в профтехучилище при авіазаводі.

Після училища – служба в армії, інженерні війська. Підрозділ Дмитра мали відправити в Афганістан, але як раз у той період Радянський Союз вирішив полишити цю країну, і служив Шиповський у Білорусі. Після служби – працював на авіазаводі, але недовго. Захопившись йогою і здоровим способом життя, взявся вирощувати в селі екологічно чисті продукти. Згодом – вперше одружився, але шлюб виявився невдалим, і Дмитро повернувся в Харків. Не тривалим виявився і другий шлюб, від якого в Дмитра народилася дочка Злата...

Дмитро Шиповський у молоді роки

– Одного дня він познайомився із хлопцем, який працював на харківській телестудії, і той привів Дмитра на телебачення. Працювати почав помічником звукооператора. «Хрещеним батьком» на телестудії для Дмитра став Вадим Брук, якого називають патріархом харківського телебачення, – розповідає Інна Петрівна. – Вадим Аркадійович сказав: «Мені, щоб стати оператором, довелося закінчувати інститут, працювати асистентом оператора... А тебе ми підучимо – і ти одразу станеш фахівцем!» Так і зробили. Дмитро став знімати, познайомився з багатьма цікавими людьми. Відтак перейшов на операторську роботу в харківське «Приват TV».

На цій телестудії знімав відомі на всю Україну дитячі програми «Дітвора», «Вечірня казка», «В гостях у Дрьоми», чоловічий тележурнал «Кентавр», а також разом із продюсером Стасом Янкелевським – програму про моду.

– Наші дитячі програми виходили на загальнонаціональних телеканалах, – розповідає режисер «Приват TV» Станіслав Чепурко. – Ми тоді багато поїздили й по телевізійних фестивалях. Дмитро вражав своєю працездатністю і вмінням знаходити нестандартні технічні рішення. Це, мабуть, була єдина людина на телекомпанії, про яку ніхто не міг сказати нічого поганого. Був відчайдуха... Пам’ятаю, як на дитячому фестивалі «Чарівна стежинка» в Новоазовську Дмитро, розігнавшись, стрибнув із пірса, навіть не замислюючись, яка там глибина. І при цьому був дуже тихий і непомітний.