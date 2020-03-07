HiTechСубота, 7 березня 2020 року
-
Американці винайшли пристрій, який передбачає інфаркт
Пристрій може попередити про ймовірний інфаркт за 10 днів
-
Робот вперше навчився ходити без допомоги людини
Чотириногий дроїд самостійно навчився ходити за декілька годин
-
Як роботи виконують роботу вантажників
Американський виробник роботів уклав договір про співпрацю з розробником автономних складських систем
-
В Європі створили кіберспецназ
Шість європейських країн створили групу швидкого реагування на кібератаки
-
Студенти створили двоколісного робота, який вміє тримати рівновагу
Швейцарські студенти показали робота, який вміє пересуватися на двох колесах
-
Помічник Google навчився читати та перекладати
Відтепер Google Assistant вміє читати та перекладати веб-сторінки
-
В США створили найпотужніший комп’ютер в світі
Американці створили комп’ютер, який здатен виконувати два мільйона трильйонів обчислень в секунду
Розсилка
НАЙПОПУЛЯРНІШЕ