Чому весна стане переломним моментом у війні: роз'яснення Банкової

Подоляк розповів про чотири складові, які дозволяють говорити про вирішальну роль зимово-весняного періоду у війні

Весна 2023 року стане переломною у війні Росії проти України. Про це повідомив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу Freedom.

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За словами Подоляка, є чотири складові, які дозволяють говорити про вирішальну роль зимово-весняного періоду у війні: математика війни, ресурси Росії та економічні процеси в державі-терористці, моральний стан сторін та логіка історичного процесу.

«Є чотири безумовні фактори. Перше – це математика війни, ресурсна можливість кожної країни. В даному випадку ми говоримо про Україну з точки зору наших партнерських відносин, скільки у нас буде на той чи інший момент тієї, чи іншої зброї. Чи зможемо ми її компактно збирати і використовувати в необхідних часових проміжках. Друге це ресурсна можливість Російської Федерації і ті процеси, які відбуваються в Росії з точки військового виробництва, мобілізаційних процедур, керованості економіки, яка тріщить не тільки через війну, але в тому числі через санкції. Третя складова – це моральний стан не тільки в Україні, Росії і Європі, але і в цілому в світі. В Європі абсолютно точно ми бачимо відмову від консервативної точки зору», – сказав Подоляк.

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Також він зазначив, що потрібно розуміти важливість фактора логіки історичного процесу. За словами радника ОП «війна повинна привести до обнулення або одних цінностей або інших».

«Якщо Росія отримує виграш, як вони планували, то відповідно стандартна звична для нас з вами система глобальної безпеки і система цінностей міжнародного права впаде, тобто будуть домінувати ось ці типи держав типу російської. Або переможе світ демократичних цінностей, до яких безумовно відноситься Україна. Логіка історичного процесу говорить, що якщо демократія в потрібному обсязі буде допомагати Україні, ми рухаємося від позитиву до ще більшого позитиву. Автократії постійно рухаються від поразки до поразки, і поступово починають руйнуватися зсередини. Ось ці процеси безсумнівно говорять нам про чітке, математично вивірене розуміння, коли Росія перебуватиме у вкрай важкому, внутрішньо розібраному стані», – додав Подоляк.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що бойові дії в Україні можуть вийти з-під контролю.

Також раніше Зеленський анонсував українську формулу миру. Гарант заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки.