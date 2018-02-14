У світіСереда, 14 лютого 2018 року
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Стало відомо, який порошок прислали Обамі
Порошок виявився безпечним
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В Японії п'ятнадцять людей загинули через снігопади
Ще більше 200 людей постраждали
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Лось підбив вертоліт у США
Чоловіки хотіли зловити лося, але він був проти
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У Болівії стався теракт, є жертви
Це вже другий вибух за кілька днів
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Розвідка США не виключає передчасних виборів в Україні
У доповіді, у частині, яка називається «Росія та Євразія» є розділ Україна
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У Данії помер принц Хенрік
Принц Хенрік помер в оточенні королеви і двох синів
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Кривава ДТП в Нігерії: загинули 22 дитини
В автобусі їхали діти із середньої школи на екскурсію до міста Кано
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Трамп визначився з кандидатурою нового глави АНБ
Накасоне нині керує кібер-командуванням Сухопутних сил США
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Стало відомо, що було в конверті, який відправив невістку Трампа до лікарні
Лист містив сім коротких речень з прокляттями та образами
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Обама отримав листа з білим порошком
Лист Обамі надіслано з Гонконгу, він не має зворотної адреси
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Путін відмовився від дебатів на радіо і ТБ
Вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року
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Навальний подав в суд на Роскомнадзор через блокування його сайту
Влада заборонила сайт з розслідуванням Навального про відпочинок в Європі мільярдера Дерипаски
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Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Шульц заявив про відставку
Партію тимчасово очолить мер міста Гамбург Олаф Шольц
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Прем'єра Ізраїлю Нетаньяху можуть звинуватити у хабарництві
Нетаньяху відкидає усі звинувачення
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Вчені попередили про глобальний потоп на Землі
Ной, знову ти?
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Кремлівські ЗМІ применшують втрати росіян після атаки американців у Сирії?
Пропагандисти Кремля кажуть про 13 загиблих росіян, коли інші джерела повідомляють про 200
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Речник Путіна розповів про хворобу російського президента
Пєсков запевняє, що Путін просто застудився
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Під час удару сил США в Сирії загинули понад 200 найманців, більшість з них — росіяни
У Bloomberg уточнюють, що найманці билися на стороні президента Сирії Башара Асада
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Білорусь презентувала електромобілі власного виробництва (фото)
Дві нові моделі, за попередніми даними, будуть коштувати 17 і 22 тисячі доларів
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Названа офіційна версія катастрофи пасажирського Ан-148 у Підмосков'ї
Приймачі повного тиску обмерзли
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