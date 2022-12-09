Війна в Україні може вийти з-під контролю – Столтенберг

Столтенберг боїться, що бойові дії в Україні можуть вийти з-під контролю

«Боюся, що війна в Україні вийде з-під контролю і переросте у велику війну між НАТО і Росією»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що бойові дії в Україні можуть вийти з-під контролю. Таку заяву він зробив в інтерв'ю виданню NRK.

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Столтенберг зазначив, якщо війна Україні вийде з-під контролю, то тоді бойові дії можуть поширитися на інші країни Європи і перетворитися на війну між Росією з Альянсом.

«Боюся, що війна в Україні вийде з-під контролю і переросте у велику війну між НАТО і Росією. Але я впевнений, що ми цього уникнемо», – сказав генсек Альянсу без уточнень.

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За словами Столтенберга, «немає ніяких сумнівів в тому, що повномасштабна війна можлива».

Він також наголосив, що важливо уникнути конфлікту, в який буде залучено більше країн Європи.

Нагадаємо, раніше Столтенберг повідомляв, що Росія намагається заморозити війну проти України, щоб відновити свої сили і розпочати новий наступ навесні наступного року.

Додамо, триває 289-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Лиманському та Авдіївському напрямках намагається покращити тактичне положення. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти. Обладнує оборонні рубежі та позиції.

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