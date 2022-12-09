Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Війна в Україні може вийти з-під контролю – Столтенберг

Альона Боженко
glavcom.ua
Війна в Україні може вийти з-під контролю – Столтенберг
Столтенберг боїться, що бойові дії в Україні можуть вийти з-під контролю
фото із відкритих джерел

«Боюся, що війна в Україні вийде з-під контролю і переросте у велику війну між НАТО і Росією»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що бойові дії в Україні можуть вийти з-під контролю. Таку заяву він зробив в інтерв'ю виданню NRK.

Столтенберг зазначив, якщо війна Україні вийде з-під контролю, то тоді бойові дії можуть поширитися на інші країни Європи і перетворитися на війну між Росією з Альянсом.

«Боюся, що війна в Україні вийде з-під контролю і переросте у велику війну між НАТО і Росією. Але я впевнений, що ми цього уникнемо», – сказав генсек Альянсу без уточнень.

За словами Столтенберга, «немає ніяких сумнівів в тому, що повномасштабна війна можлива».

Він також наголосив, що важливо уникнути конфлікту, в який буде залучено більше країн Європи.

Нагадаємо, раніше Столтенберг повідомляв, що Росія намагається заморозити війну проти України, щоб відновити свої сили і розпочати новий наступ навесні наступного року.

Додамо, триває 289-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Лиманському та Авдіївському напрямках намагається покращити тактичне положення. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти. Обладнує оборонні рубежі та позиції.

Читайте також: Росію чекатимуть 50 темних років
Теги: Єнс Столтенберг НАТО росія наступ ворог війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент подякував усім друзям України в Європі
Зеленський розповів, коли може закінчитися війна
Вчора, 08:32
Розвідка не бачить зниження «волі українських сил опору»
Якою буде війна в Україні взимку: прогноз розвідки США
4 грудня, 04:12
Президент РФ продовжує заявляти, що «все за планом»
Скільки триватиме війна? Путін налякав росіян
7 грудня, 17:49

Події в Україні

Росія модернізує та розширює свій ядерний арсенал – Пентагон
Росія модернізує та розширює свій ядерний арсенал – Пентагон
Війна в Україні може вийти з-під контролю – Столтенберг
Війна в Україні може вийти з-під контролю – Столтенберг
Україна може отримати новітні системи ППО Skynex (фото, відео)
Україна може отримати новітні системи ППО Skynex (фото, відео)
Нова допомога для України та формула миру. П'ять важливих новин 9 грудня 
Нова допомога для України та формула миру. П'ять важливих новин 9 грудня 
Зеленський розповів, на якій частині фронту не залишилося живого місця (відео) 
Зеленський розповів, на якій частині фронту не залишилося живого місця (відео) 
Кабмін рекомендуватиме підприємствам працювати вночі
Кабмін рекомендуватиме підприємствам працювати вночі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
«Змушувала скидати вишиванку і мити нею підлогу Кремля». Арестович напав на Меркель
17K
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Заява Меркель про Мінські угоди викликала істерику в Лукашенка 
11K
СБУ прийшла з обшуками до найвпливовішого єпископа Московської церкви в Україні – ЗМІ
8867
Масштабна пожежа у Москві: пролунали вибухи, є жертви (фото, відео)
8673
Божий знак? Митрополит Онуфрій розлив чашу з причастям

Новини

Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
Сьогодні, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
Сьогодні, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
Сьогодні, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
Сьогодні, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Вчора, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
7 грудня, 09:00

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту