БізнесП'ятниця, 10 червня 2022 року
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Уряд ухвалив рішення щодо звітності, яке спростить життя бізнесу під час воєнного стану
Підприємцям на час діє воєнного стану дали відтермінування щодо подання звітності
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«Приват24» тимчасово не працюватиме: коли і чому
Додаток та web-версія «Приват24» будуть недоступні у ніч на 12 червня
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Звичайні українські користувачі зможуть придбати термінали Starlink
Українці можуть купити термінали Starlink для особистого підключення до всесвітньої мережі
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Як отримати 20 тис. грн на підтримку ветеранського бізнесу ВПО: інструкція
Заявки приймаються до завершення воєнного стану
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Російська компанія вивела з України понад 140 млн грн
Бюро економічної безпеки України розпочало кримінальне провадження
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Компанія Ілона Маска отримала українську ліцензію
«Старлінк Юкрейн» включена до Реєстру постачальників електронних послуг
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Володимир Сивак: Використання європейських технологій в розподілі газу забезпечить новий рівень безпеки наших клієнтів
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