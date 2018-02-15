НовиниЧетвер, 15 лютого 2018 року
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Новачок «Динамо» Бойко вийде в старті на матч Ліги Європи проти АЕКа
Український захисник грецького клубу Дмитро Чигринський в стартовий склад не потрапив
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WTA Доха. Бондаренко вийшла у чвертьфінал парного розряду
Українка продовжує вдало виступати у парному розряді на турнірі в Катарі
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Фанати московського «Спартака» напали на вболівальників «Динамо» в Греції (відео)
Даний інцидент стався в одному з барів, який перебуває в столиці Греції
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WTA Доха. Світоліна вибула у третьому колі
Українка нічого не змогла протиставити представниці Чехії Петрі Квітовій
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Олімпіада-2018. Коментарі українських біатлоністів після виступу в індивідуальній гонці
Як відомо, найкращий результат серед українців показав дебютант Ігор Артем Тищенко
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WTA Доха. Українка Людмила Кіченок проходить до парного чвертьфіналу
У чвертьфіналі тенісистки з України та Австралії зустрінуться з лідерами посіву
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Олімпіада-2018. Стало відомо, хто представить жіночу збірну України з біатлону у мас-старті
Чоловічий мас-старт, який запланований на 18 лютого, пройде без участі українських біатлоністів
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Олімпіада-2018. Німеччина утримує лідерство у медальному заліку
Для збірної України шостий день Ігор також завершився без медалей
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Олімпіада-2018. Канадський ковзаняр Блюмен став чемпіоном на дистанції 10 000 метрів
Натуралізований канадець позбавив Нідерланди шостої золотої медалі Ігор в ковзанярському спорті
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Олімпіада-2018. У змішаних командних змаганнях із санного спорту Україна посіла останнє місце
Перемогу здобули німці
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Телеканал «Інтер» викупить права на показ Чемпіонату світу-2018 і запросить російських коментаторів
Раніше «Інтер» показував Чемпіонат світу лише раз - в 2006 році
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УЄФА оштрафує російський клуб на солідну суму за поведінку фанатів на матчі Ліги Європи (відео)
Організація відкрила справу, і на московський ЦСКА очікує серйозний штраф
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Йоганнес Бьо виграв індивідуальну гонку у Пхьончхану, кращим з українців став Тищенко
Артем Прима та Сергій Семенов фінішували лише у п'ятому та шостому десятках
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Українська фристайлістка Полюк не пробилася до фіналу в акробатиці
Ольга зайняла 16-те підсумкове місце на Олімпіаді у Південній Кореї
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Скелетоніст Гераскевич поставив собі за дебют на Олімпіадах оцінку відмінно
Українець зазначив, що 14-те місце у першій спробі – це надзвичайно добре
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Українка Ягупова випередила росіянку у боротьбі за звання найкращої баскетболістки туру
У четвертому турі кваліфікації на Євробаскет-2019 Аліна зробила дабл-дабл
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Українець Дерев'янченко вийде у ринг в андеркарті бою Вайлдер - Ортіс (відео)
Сергій битиметься з американським джорніменом Дашоном Джонсоном
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Хокейна юніорська збірна України зіграє на міжнародному турнірі у Польщі
Протистояти українцям будуть однолітки з Польщі, Угорщини та Білорусі
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Збірна України зіграє товариський поєдинок проти Португалії
Жіноча команда з футзалу готується до кваліфікації на чемпіонат Європи
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Екс-гравець «Шахтаря» вважає «Динамо» фаворитом протистояння з АЕКом тільки на папері
Захисник грецького клубу Дмитро Чигринський поділився своїми думками щодо майбутніх матчів
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