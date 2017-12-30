ВідеоП'ятниця, 5 сiчня 2018 року
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Кубок Іспанії. «Реал» без Роналду розгромив суперника, «Еспаньол» поступився (відео)
Матчі-відповідь відбудуться рівно за тиждень, і мадридці можуть експериментувати зі складом
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Український боксер Гвоздик показав, як буде бити свого наступного суперника (відео)
На короткому відео Олександр з усієї сили б'є боксерський мішок
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Пошив у дурні увесь захист: неймовірний гол колишнього гравця «Динамо» в Австралії (відео)
Мілош Нінкович відзначився футбольним шедевром у матчі своєї команди
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Кубок Іспанії. «Барселона» не зуміла обіграти на виїзді «Сельту», «Вільярреал» програв (відео)
Матчі-відповідь Кубку Іспанії заплановані на 10-11 січня
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Про тренерів, які створювали українську школу греко-римської боротьби, зняли фільм (відео)
Героями міні-фільму стали Ігор Кондрацький і Нельсон Давидян
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Екс-гравець «Шахтаря» вивів «Ювентус» у півфінал Кубку Італії (відео)
Дуглас Коста допоміг своїй команді обіграти «Торіно»
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Топ-10 вдалих моментів жіночої збірної України у 2017 році (відео)
До Вашої уваги відео підбірки кращих моментів за участі українських баскетболісток
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Як екс-гравця «Динамо» Віду зустрічали піснями в Туреччині (відео)
Віда вже прибув у розташування турецького клубу
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Гравець «Роми» випив і покурив на відео: фанати в шоці (відео)
Все це викликало справжній шквал обурення від уболівальників
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Бринзак: Віта і Валя Семеренко готові на 70%, у Семенова великі проблеми зі здоров’ям (відео)
Глава ФБУ розповів про рівень підготовки та стан здоров'я українських біатлоністів
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Українець Лунін здивував прекрасною технікою як у Ноєра (відео)
Український воротар показав, як проводить свою відпустку
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Українка Костюк успішно подолала кваліфікацію 25-тисячника (відео)
Костюк взяла реванш у суперниці за поразку у другому колі юніорського US Open
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Як баскетболісти збірних України вітали українських вболівальників зі святами (відео)
Зокрема, звернення записали Фесенко, Бобров, Пустовий і Таїсія Удоденко
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Хокейний Кубок Шпенглера-2017 виграла команда Канади (відео)
У фіналі канадці обіграли збірну Швейцарії з рахунком 3:0
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Як українські паралімпійці готуються до зимових Паралімпійських ігор у Кореї (відео)
Наразі українські спортсмени готуються на Львівщині
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Українські футболісти вітають з Новим роком (відео)
Гравці та тренери збірної України побажали всім українцям щасливого Нового року
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Чемпіонат Італії. Суперник «Шахтаря» втрачає очки через суперечливе рішення відеоасистента судді (відео)
«Сассуоло» вирішив, що грати з «Ромою» від оборони - погана ідея
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П’ять найбільших перемог українського баскетболу у 2017-му році (фото, відео)
Федерація баскетболу України підвела підсумки 2017-го року
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Федерер здобув перемогу в першому матчі сезону (відео)
Також він отримав перемогу у міксті з Беліндою Бенчіч
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ТОП-10 кращих моментів «Мотора» в Лізі чемпіонів-2017
У 10 матчах команда зазнала лише однієї поразки
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