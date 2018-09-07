Чому заглохло створення Міністерства ветеранів

Президент просуває на посаду очільника Міністерства ветеранів свою давню соратницю Ірину Фріз, яка зараз є депутатом від Блоку Порошенка

Гройсману не дуже треба в уряді ще один штик президента, який забере повноваження і ресурси у більш лояльних міністрів

Одним з численних «хвостів», які Верховна Рада залишила з минулої сесії, є створення Міністерства у справах ветеранів. З такою ініціативою Петро Порошенко звернувся до парламенту ще в червні 2017 року. Парламент натомість 27 лютого 2018-го і постановою № 7505 доручив це зробити Кабінету міністрів. Уряд взяв звернення Ради до відома і заявив, що приступає до запуску Міністерства ветеранів ще 22 березня, на що взяв місяць. І ось вже вересень, а нічого…

Під один дах

Аргументи прихильників створення окремого міністерства – концентрація під одним дахом всіх напрямків, які стосуються ветеранів війни на Донбасі та членів їхніх сімей. А в Україні після початку військових дій статус учасників АТО (а зараз Операції об’єднаних сил) отримали понад 350 тисяч осіб. Наразі вирішенням їхніх проблем займається одночасно кілька різних міністерств та відомств. Така бюрократія, на думку лобістів Мінветеранів, не додає ефективності та розмиває відповідальність. Втім у вівторок відкрилась нова сесія Верховної Ради, а новому органу досі не обрано керівника, що гальмує процес його запуску. І не факт, що депутати дійдуть згоди.

В Україні нараховується понад 350 тисяч учасників АТО

Заступник голови Держслужби у справах ветеранів, на базі якого планується створити міністерство, В'ячеслав Марченко ще наприкінці 2017 року припускав, що реальний запуск нового міністерства відбудеться на початку 2019-го. Також він зазначав, що штат міністерства будуть формувати за американським зразком – перевагу під час призначення у відомство надаватимуть учасникам бойових дій. Саме тому фігура потенційного очільника міністерства, яку запропонувала Банкова, здивувала. Президент просуває на цю посаду свою давню соратницю Ірину Фріз, яка зараз є депутатом від Блоку Порошенка. Фріз працювала прес-секретарем Порошенка, керівником інформаційного департаменту його виборчого штабу, але про її «бойовий досвід» нічого не чути. До військової тематики Фріз дотична тим, що входить до профільного комітету з питань нацбезпеки та оборони, де очолює підкомітет з питань безпеки державних інформаційних систем. Депутат також була учасником робочої групи при Адміністрації президента щодо формування Сил спеціальних операцій.

БПП висунув на кандидатуру міністра у справах ветеранів депутата Ірину Фриз, але прем’єр досі не вніс її до парламенту

В затягуванні процесу створення міністерства, як кажуть в Блоці Порошенка, винні їхні партнери по коаліції з «Народного фронту». У президента стверджують, що «фронтовики» розмірковують над запропонованою кандидатурою Фріз і ніяк не визначаться. Хоча питання можна було вирішити ще до літніх канікул.

«Як тільки голосують за міністра – процес піде»

Міністерства, які опікуються справами ветеранів, – не українське ноу-хау, подібні органи існують у США, там таке міністерство є другим за розміром після Міноборони, Канаді, Хорватії. В останній, яка пережила війну нещодавно, цей досвід виявився не дуже вдалим – бо відомство після його створення увійшло в конфронтацію з ветеранським середовищем. Але Україна, як було зазначено вище, буде орієнтуватись на американський взірець.

Головним лобістом переносу всіх ветеранських проблем до одного органу є голова профільного комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю, одіозний нардеп від Блоку Порошенка Олександр Третьяков. Він навіть погрожував вийти з фракції разом з підконтрольними йому депутатами, якщо та не підтримає його ініціативи щодо забезпечення соціального захисту ветеранів, але після голосування Ради про створення міністерства «охолов» і передумав. При комітеті створені кілька робочих груп, в склад яких входять, в тому числі ветерани та волонтери. До обговорення принципів функціонування майбутнього міністерства залучені й іноземні партнери. Аби ветерани мали шанси пройти конкурс на посади в нове міністерство, організовані курси підвищення кваліфікації.

Але поки йдуть ці «підготовчі роботи», майбутнє самого міністерства вкрите туманом. «Базове питання – сьогодні жодного міністра призначити неможливо, – визнає у розмові з «Главкомом» один з членів уряду. – І справа тут не в цьому міністерстві, а жодне кадрове рішення не пролазить. Тобто насправді вже все є – проект положення про міністерство, його структура, але нема політичного рішення, яке впирається в питання «хто ж очолить?». Як тільки голосують за міністра – процес піде».

Погодьтесь, будувати з нуля міністерство без міністра – звучить утопічно. І далеко не всі в захваті від створення ще одного центру впливу, який монополізує питання учасників війни та вимагатиме додаткового фінансування. За словами В’ячеслава Марченка, новостворене відомство об’єднає всі функції з адміністрування соціального захисту учасників бойових дій і його утримання обійдеться втричі дорожче, ніж нині існуючої Держслужби ветеранів. Хоча на словах всі за захист «атовців», надавати такий ресурс в руки президентському оточенню, охочих небагато. Тим більше, в турбулентний передвиборчий період.

Гройсман проти?

«Наступного пленарного тижня повинен зібратись комітет з цього приводу, – повідомив «Главкому» заступник голови «ветеранського» комітету Євген Рибчинський з «Волі народу». – До того мають відбутися зустрічі з численними ветеранськими делегаціями і буде ухвалено рішення про механізм впровадження міністерських посад і так далі. Пан Третьяков постійно має консультації в Кабміні і Адміністрації президента. Я тішуся, що якийсь поштовх є, але… Не хотілося б, щоб все перетворилося в ще одну піар-акцію перед виборами».

Рибчинський стверджує, що створення Мінветеранів не дуже подобається уряду, бо новий орган забирає частину функцій Міністерства охорони здоров’я та Мінсоцполітики. До того ж, Гройсману, що давно грає в свою гру, просто не потрібен зайвий «пропрезидентський» голос в уряді, який буде брати участь в ухваленні урядових рішень.

Втім перший заступник голови комітету з питань соціальної політики, а фактично його очільник Сергій Каплін впевнений, що перед виборами депутати таки дотиснуть питання обрання міністра, а відповідно – запуску роботи міністерства. «Тут питання тільки в тому, хто отримає ще один штик в Кабміні, – каже Каплін. – Але президент має все зробити, аби створити це міністерство до кінця року. Крім стрічки в бюджеті на це міністерство, потрібно буде прийняти дуже багато підзаконних актів і змін до діючих законів. Можливо, на баланс міністерства треба передати санаторії, які зараз на балансі ДУС та Верховної Ради і взагалі не використовуються, медичні заклади і таке інше».

До 15 вересня Кабмін має внести до парламенту бюджет на наступний рік і по цьому документу можна буде побачити, наскільки рішуче налаштований уряд на розширення. Якщо там не виявиться окремо прописаного рядка для новоствореного відомства, то це буде красномовніше тисячі слів.

Сама Ірина Фріз, яка поки є єдиним кандидатом на посаду міністра, в розмові з «Главкомом» розповіла, що очікує внесення прем’єром її кандидатури до сесійної зали: «Я мала розмову з прем’єром і отримала від нього підтримку моєї кандидатури. Це питання треба якомога скоріше вирішувати, бо ми сьогодні маємо більше 300 тисяч ветеранів. І взагалі це треба було робити ще раніше – адже вносити зміни до бюджетного процесу щодо утворення міністерства бажано було ще в липні. Ми маємо всі можливості розпочати процес формування цього органу, і треба робити це якомога швидше».

Фріз нагадує, що посол США в Україні Марі Йованович вже заявила про підтримку Штатами створення міністерства, і додає, що ще кілька «натівських» профільних фондів НАТО готові підтримувати процес його інституціалізації. Справа, мовляв, тільки за політичною волею прем’єра. І додамо від себе – доброї волі його друзів з «Народного фронту», які вже давно не надають президенту послуг «за красиві очі».

Павло Вуєць, «Главком»