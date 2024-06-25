Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

На онлайн мапі тривог можна дізнатись, де зараз повітряна тривога

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що почалось 24 лютого 2022 року, саме сигнал повітряної тривоги інформує українців щодо потенційних загроз.

Для оперативного інформування про можливі загрози були створені інтерактивні онлайн-карти повітряних тривог, щоб в режимі реального часу дізнаватися про небезпеку в області.

«Главком» зібрав для вас найкращі мапи повітряних тривог в Україні, для того щоб ви могли зручно слідкувати за ситуацією онлайн та вчасно реагувати на потенційні загрози.

Офіційна карта повітряних тривог України

Умовні позначення на офіційній карті тривог:

червоний: повітряна тривога

повітряна тривога помаранчевий: загроза артобстрілу

загроза артобстрілу зелений: загроза вуличних боїв

Також є мобільний застосунок Повітряна тривога для Android та IOS в якому можете вибрати регіон, щоб отримувати сповіщення про тривогу саме в ньому.

Карта повітряних тривог України 🇺🇦

Умовні позначення на мапі тривог України:

червоний: повітряна тривога

повітряна тривога помаранчевий: загроза артобстрілу

загроза артобстрілу зелений: загроза вуличних боїв

Ця карта бере дані з офіційного каналу «Повітряна тривога» в Telegram.

Якщо у вас не завантажується мапа, відкривайте полегшену версію за посиланням: https://alerts.in.ua/lite

Карта надзвичайних ситуацій

Карта надзвичайних ситуацій містить інформацію про:

повітряні тривоги;

хімічні загрози;

радіаційні небезпеки;

загрози артилерії;

вуличні бої;

пожежні небезпеки;

повені та підтоплення;

снігопади та ожеледиця;

шквальні вітри.

Ємапа | Карта повітряних тривог в Україні

Умовні позначення на цій простій карті тривог:

помаранчевий: оголошено повітряну тривогу

оголошено повітряну тривогу синій: немає тривоги в області

Ця карта повітряних тривог оновлюється кожні 15 секунд.

Карта сирен в Україні kopiyka.org

Умовні позначення:

червоний: оголошено тривогу

оголошено тривогу сірий: тривога відсутня

Також ви можете поставити сповіщення про тривогу у вибраній вами області.