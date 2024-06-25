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Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Вікторія Марченко
glavcom.ua
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Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Офіційна карта повітряних тривог ukrainealarm.com

На онлайн мапі тривог можна дізнатись, де зараз повітряна тривога

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що почалось 24 лютого 2022 року, саме сигнал повітряної тривоги інформує українців щодо потенційних загроз.

Для оперативного інформування про можливі загрози були створені інтерактивні онлайн-карти повітряних тривог, щоб в режимі реального часу дізнаватися про небезпеку в області.

«Главком» зібрав для вас найкращі мапи повітряних тривог в Україні, для того щоб ви могли зручно слідкувати за ситуацією онлайн та вчасно реагувати на потенційні загрози.

Офіційна карта повітряних тривог України

Умовні позначення на офіційній карті тривог:

  • червоний: повітряна тривога
  • помаранчевий: загроза артобстрілу
  • зелений: загроза вуличних боїв

Також є мобільний застосунок Повітряна тривога для Android та IOS в якому можете вибрати регіон, щоб отримувати сповіщення про тривогу саме в ньому.

Карта повітряних тривог України 🇺🇦

Умовні позначення на мапі тривог України:

  • червоний: повітряна тривога
  • помаранчевий: загроза артобстрілу
  • зелений: загроза вуличних боїв

Ця карта бере дані з офіційного каналу «Повітряна тривога» в Telegram.

Якщо у вас не завантажується мапа, відкривайте полегшену версію за посиланням: https://alerts.in.ua/lite 

Карта надзвичайних ситуацій

Карта надзвичайних ситуацій містить інформацію про:

  • повітряні тривоги;
  • хімічні загрози;
  • радіаційні небезпеки;
  • загрози артилерії;
  • вуличні бої;
  • пожежні небезпеки;
  • повені та підтоплення;
  • снігопади та ожеледиця;
  • шквальні вітри.

Ємапа | Карта повітряних тривог в Україні

Умовні позначення на цій простій карті тривог:

  • помаранчевий: оголошено повітряну тривогу
  • синій: немає тривоги в області

Ця карта повітряних тривог оновлюється кожні 15 секунд.

Карта сирен в Україні kopiyka.org

Умовні позначення:

  • червоний: оголошено тривогу
  • сірий: тривога відсутня

Також ви можете поставити сповіщення про тривогу у вибраній вами області.

Теги: війна тривога

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