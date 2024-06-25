Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
На онлайн мапі тривог можна дізнатись, де зараз повітряна тривога
З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що почалось 24 лютого 2022 року, саме сигнал повітряної тривоги інформує українців щодо потенційних загроз.
Для оперативного інформування про можливі загрози були створені інтерактивні онлайн-карти повітряних тривог, щоб в режимі реального часу дізнаватися про небезпеку в області.
«Главком» зібрав для вас найкращі мапи повітряних тривог в Україні, для того щоб ви могли зручно слідкувати за ситуацією онлайн та вчасно реагувати на потенційні загрози.
Офіційна карта повітряних тривог України
Умовні позначення на офіційній карті тривог:
- червоний: повітряна тривога
- помаранчевий: загроза артобстрілу
- зелений: загроза вуличних боїв
Також є мобільний застосунок Повітряна тривога для Android та IOS в якому можете вибрати регіон, щоб отримувати сповіщення про тривогу саме в ньому.
Карта повітряних тривог України 🇺🇦
Умовні позначення на мапі тривог України:
- червоний: повітряна тривога
- помаранчевий: загроза артобстрілу
- зелений: загроза вуличних боїв
Ця карта бере дані з офіційного каналу «Повітряна тривога» в Telegram.
Якщо у вас не завантажується мапа, відкривайте полегшену версію за посиланням: https://alerts.in.ua/lite
Карта надзвичайних ситуацій
Карта надзвичайних ситуацій містить інформацію про:
- повітряні тривоги;
- хімічні загрози;
- радіаційні небезпеки;
- загрози артилерії;
- вуличні бої;
- пожежні небезпеки;
- повені та підтоплення;
- снігопади та ожеледиця;
- шквальні вітри.
Ємапа | Карта повітряних тривог в Україні
Умовні позначення на цій простій карті тривог:
- помаранчевий: оголошено повітряну тривогу
- синій: немає тривоги в області
Ця карта повітряних тривог оновлюється кожні 15 секунд.
Карта сирен в Україні kopiyka.org
Умовні позначення:
- червоний: оголошено тривогу
- сірий: тривога відсутня
Також ви можете поставити сповіщення про тривогу у вибраній вами області.
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