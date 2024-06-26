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Онлайн карта бойових дій в Україні на 26.06.2024: ситуація на фронті

Вікторія Марченко
glavcom.ua
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Онлайн карта бойових дій в Україні на 26.06.2024: ситуація на фронті
Мапа бойових дій deepstatemap.live

Інтерактивні карти бойових дій для моніторингу російського вторгнення в Україну в режимі реального часу

«Главком» зібрав найкращі онлайн карти бойових дій в Україні, щоб краще розуміти ситуацію на фронті, на яких напрямках точаться бої та відстежити поступове визволення наших земель Збройними Силами України.

Зміст

  1. Карта бойових дій Deep State Map
  2. Карта бойових дій Liveuamap
  3. Карта бойових дій від ISW (Інститут вивчення війни)

Карта бойових дій Deep State Map

Умовні позначення на карті Deep State:

  • синій: територія, звільнена за останні два тижні
  • зелений: звільнена територія
  • сірий: територія, що потребує уточнення
  • червоний: територія, що окупована росіянами
  • темно-червоний: територія Криму та ОРДЛО
  • світло-червоний: окуповані території інших держав

Також на карті бойових дій DeepStateMap позначені залізниці, підрозділи, штаби, аеродроми та напрямки нападу ворога. 

Важливо! В жодному разі не використовуйте карту для прокладання безпечних маршрутів, натомість користуйтеся зеленими коридорами, котрі пропонує влада.

Карта бойових дій Liveuamap

Умовні позначення на карті Liveuamap:

  • червоний: територія, що окупована росіянами
  • синій: територія, звільнена від росіян

Також на карті Liveuamap позначені важливі воєнні об’єкти ворогів та військово-політичні події, як на території України так і за кордоном.

Карта бойових дій від ISW (Інститут вивчення війни)

ISW (Інститут вивчення війни) постійно аналізує перебіг російсько-української війни оновлюючи свою карту бойових дій.

Умовні позначення на карті від ISW:

  • чорний: окупований Крим та ОРДЛО
  • червоний: окуповані території під час повномасштабної війни
  • червоний пунктир: захоплені землі окупантами за останні 24 годин
  • синій пунктир: звільнені землі Україною за останні 24 години
  • голубий пунктир: заяви України про контрнаступ та спротив.

Шановні громадяни!

Наразі в Україні триває повномасштабна війна, розв'язана РФ. Ситуація залишається напруженою та змінюється з кожною годиною. Тому дуже важливо стежити за офіційними повідомленнями від державних органів влади та силових структур України.

Уникайте недостовірних та непідтверджених даних з сумнівних каналів і ресурсів. Пам'ятайте, що дезінформація та фейки є однією зі зброй ворога.

Для отримання оперативної інформації про ситуацію на фронтах слідкуйте за щоденними зведеннями Генерального штабу Збройних Сил України.

Зберігайте спокій, довіряйте лише офіційним джерелам і робіть усе можливе для підтримки нашої армії. Разом ми здолаємо ворога!

Слава Україні!

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Теги: війна окуповані території дезінформація контрнаступ

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