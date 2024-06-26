Онлайн карта бойових дій в Україні на 26.06.2024: ситуація на фронті
Інтерактивні карти бойових дій для моніторингу російського вторгнення в Україну в режимі реального часу
«Главком» зібрав найкращі онлайн карти бойових дій в Україні, щоб краще розуміти ситуацію на фронті, на яких напрямках точаться бої та відстежити поступове визволення наших земель Збройними Силами України.
Зміст
- Карта бойових дій Deep State Map
- Карта бойових дій Liveuamap
- Карта бойових дій від ISW (Інститут вивчення війни)
Карта бойових дій Deep State Map
Умовні позначення на карті Deep State:
- синій: територія, звільнена за останні два тижні
- зелений: звільнена територія
- сірий: територія, що потребує уточнення
- червоний: територія, що окупована росіянами
- темно-червоний: територія Криму та ОРДЛО
- світло-червоний: окуповані території інших держав
Також на карті бойових дій DeepStateMap позначені залізниці, підрозділи, штаби, аеродроми та напрямки нападу ворога.
Карта бойових дій Liveuamap
Умовні позначення на карті Liveuamap:
- червоний: територія, що окупована росіянами
- синій: територія, звільнена від росіян
Також на карті Liveuamap позначені важливі воєнні об’єкти ворогів та військово-політичні події, як на території України так і за кордоном.
Карта бойових дій від ISW (Інститут вивчення війни)
ISW (Інститут вивчення війни) постійно аналізує перебіг російсько-української війни оновлюючи свою карту бойових дій.
Умовні позначення на карті від ISW:
- чорний: окупований Крим та ОРДЛО
- червоний: окуповані території під час повномасштабної війни
- червоний пунктир: захоплені землі окупантами за останні 24 годин
- синій пунктир: звільнені землі Україною за останні 24 години
- голубий пунктир: заяви України про контрнаступ та спротив.
Шановні громадяни!
Наразі в Україні триває повномасштабна війна, розв'язана РФ. Ситуація залишається напруженою та змінюється з кожною годиною. Тому дуже важливо стежити за офіційними повідомленнями від державних органів влади та силових структур України.
Уникайте недостовірних та непідтверджених даних з сумнівних каналів і ресурсів. Пам'ятайте, що дезінформація та фейки є однією зі зброй ворога.
Для отримання оперативної інформації про ситуацію на фронтах слідкуйте за щоденними зведеннями Генерального штабу Збройних Сил України.
Зберігайте спокій, довіряйте лише офіційним джерелам і робіть усе можливе для підтримки нашої армії. Разом ми здолаємо ворога!
Слава Україні!
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