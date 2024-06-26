Онлайн карта бойових дій в Україні на 26.06.2024: ситуація на фронті

Шановні громадяни!

Наразі в Україні триває повномасштабна війна, розв'язана РФ. Ситуація залишається напруженою та змінюється з кожною годиною. Тому дуже важливо стежити за офіційними повідомленнями від державних органів влади та силових структур України.

Уникайте недостовірних та непідтверджених даних з сумнівних каналів і ресурсів. Пам'ятайте, що дезінформація та фейки є однією зі зброй ворога.

Для отримання оперативної інформації про ситуацію на фронтах слідкуйте за щоденними зведеннями Генерального штабу Збройних Сил України.

Зберігайте спокій, довіряйте лише офіційним джерелам і робіть усе можливе для підтримки нашої армії. Разом ми здолаємо ворога!

Слава Україні!