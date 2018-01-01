Газовий контракт: Тимошенко хотіла вибачень від Гройсмана, але програла суд

Дві експертизи не підтвердили, що теперішній прем’єр розповсюдив недостовірну інформацію

Лідер ВО «Батьківщина», народний депутат Юлія Тимошенко не змогла захистити свою честь і гідність та спростувати недостовірну інформацію, яку, за її словами, поширив прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Про це «Главкому» стало відомо з рішення Печерського райсуду Києва, яке оприлюднено 30 січня. Суд досліджував



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Юлія Тимошенко і Володимир Гройсман

Дві експертизи не підтвердили, що теперішній прем’єр розповсюдив недостовірну інформацію

Лідер ВО «Батьківщина», народний депутат Юлія Тимошенко не змогла захистити свою честь і гідність та спростувати недостовірну інформацію, яку, за її словами, поширив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Про це «Главкому» стало відомо з рішення Печерського райсуду Києва, яке оприлюднено 30 січня.

Суд досліджував висловлювання Гройсмана, котрі він озвучив 21 червня 2016 року під час публічного виступу на прес-конференції за підсумками робочого візиту до Сполучених Штатів Америки.

«Я думаю, що це (підписання Контракту у 2009 році на постачання газу в Україну) зробили не безкоштовно. А експертне середовище знає, що це зробили не безкоштовно, тому що з кожної тисячі кубів газу з 2008, по-моєму, року, а дев'ятого року з тисячі кубів, той, хто мав відношення до підписання, заробляв звідти дивіденди. Але ці дивіденди були поза межами України», - заявив дослівно глава уряду.

На думку Тимошенко, попри наявність великого обсягу відкритої та загальнодоступної інформації щодо правомірності і доцільності укладення «газових угод» у 2009 році, Гройсман з невідомих причин використовує застарілу риторику керівників держави «часів Януковича», свідомо поширює неправдиву та недостовірну інформацію щодо порядку укладення Контракту на поставку газу у 2009 році та його ціни, а також мотивів його укладення з української сторони.

Нардеп додає, що здороження ціни на газ за контрактом від 2009 року було найменшим за останні три роки, і ціна становила на рівні 232,98 дол., при цьому середня ринкова ціна газу по Європі була на рівні 510 дол./тис. куб. м газу.

У суді було заслухано два висновки експертного дослідження (№123/1 і 1978/17-61). У документах зазначено, що прізвище Тимошенко безпосередньо не згадується у словах Гройсмана. А її ототожнення з людиною, яка підписала з росіянами контракт, за яким за тисячу кубів газу Україна стала сплачувати 450 доларів, виходить за межі компетенції експерта. Тому ця інформація не спричинила позивачу шкоди честі, гідності та ділової репутації.

Крім цього, суддя Катерина Москаленко зауважила, що оскаржувана інформація є оціночним судженням з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів: «І я думаю», «по-моєму».

Як повідомляв «Главком», у 2017 році лідер фракції «Батьківщина» вже судилася з Гройсманом. Тоді вона вимагала від прем`єр-міністра спростувати його заяву про те, що громадяни доплачують Юлії Тимошенко за комунальні послуги та газ по одній тисячі доларів. Суд визнав ці слова алегорією та оціночним судженням і відмовив у задоволенні позову Юлії Тимошенко про захист гідності та ділової репутації.

Раніше Володимир Гройсман обізвав народного депутата Юлію Тимошенко «мамою української корупції».

Нагадаємо, що в 2009 році керівники «Нафтогазу» і «Газпрому» за підсумками переговорів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна підписали газовий контракт на десять років.

Президент Петро Порошенко заявив, що за газовий контракт з Росією, укладений у 2009 році, має бути політична відповідальність.

Починаючи з 2014 року, «Газпром» і «Нафтогаз» судилися в Стокгольмському арбітражі через контракти 2009 року на постачання природного газу із РФ в Україну і транзит газу через територію України. Слухання у цій справі завершилися у грудні 2016-го. Станом на квітень 2017 року позовні вимоги «Нафтогазу» до «Газпрому» становили $12 млрд. У своїй позовній заяві українська компанія вимагала «перегляду транзитного тарифу з ретроактивною дією, компенсації за недопостачання та інших змін до контракту про транзит газу».

31 травня в НАК «Нафтогаз України» повідомили, що Стокгольмський арбітраж задовольнив основні вимоги компанії у спорі з «Газпромом».

Після цього рішення Тимошенко заявила, що Україна виграла Стокгольмський арбітражний суд завдяки цьому контракту.