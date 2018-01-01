«Панда» атакує бюджет. Нардеп Бобов відсудив мільйони у держави

Агроолігарх, якого хотіли притягнути до кримінальної відповідальності за несплату податків, виграв суд

«Сплати податки і спи спокійно у гордості за багату країну», - так з пафосом про свою чергову перемогу у боротьбі за наповнення державної скарбниці повідомив Генпрокурор Юрій Луценко минулого року. Приводом для чергового нападу пишномовства у Луценка стала новина про те, що Генпрокуратура «вибила» з народного депутата від



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Геннадій Бобов

Агроолігарх, якого хотіли притягнути до кримінальної відповідальності за несплату податків, виграв суд

«Сплати податки і спи спокійно у гордості за багату країну», - так з пафосом про свою чергову перемогу у боротьбі за наповнення державної скарбниці повідомив Генпрокурор Юрій Луценко минулого року. Приводом для чергового нападу пишномовства у Луценка стала новина про те, що Генпрокуратура «вибила» з народного депутата від групи «Відродження» Геннадія Бобова 38 млн грн несплачених податків до державного бюджету. Як повідомляв «Главком», згода депутата переказати таку суму дала підставу для Генпрокуратури відкликати з Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення Бобова до кримінальної відповідальності.

Сам політик тоді дуже обережно прокоментував свій крок. «Я виконав свої зобов'язання у повному обсязі, хоча і нe погоджуюся з ними. Алe я дію і буду діяти виключно в рамках закону. Пeрeконаний, що остаточну крапку в цій справі поставить суд», - пояснив він.

Бобов на відміну від Луценка слова на вітер не кинув. Як стало відомо «Главкому», у січні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва видав сенсаційне рішення: Печерський суд незаконно призначив перевірку сплачених податків Бобовим, а фіскали з порушенням нарахували мільйонні податкові зобов’язання!

Окружний суд уважно дослідив ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва Ірини Литвинової від 16 січня 2017 року. У ній Генпрокуратура просила суд призначити позапланову документальну перевірку нардепа Геннадія Бобова щодо дотримання вимог податкового, валютного законодавства протягом 1998-2016 років. У своїх обґрунтуваннях правоохоронці вказали, у 2015 році Бобов не задекларував 17,4 млн грн дивідендів, одержаних від ТОВ «АФ «Злагода» та ПП «Шанс». Сюди ж слідчі ГПУ прив’язали ТОВ «Панда», яке за 2016 рік не нарахувало і не виплатило дивідендів політику. До слова, «Панда», яку заснував нардеп разом з дружиною, спеціалізується на аграрному виробництві і має один із найбільших у країні земельний банк.

Тоді Печерський суд призначив позапланову перевірку доходів нардепа, доручивши її співробітникам Державної фіскальної служби України.

На думку ж Окружного адмінсуду, ГПУ і слідчий суддя вийшли за межі КПК. Офіційно це звучить так: «Положення КПК України не містять безпосередньої норми, яка б передбачала можливість звернення органу досудового розслідування з таким клопотанням та компетенцію слідчого судді щодо вирішення питання про надання дозволу на проведення податкової перевірки, а в ст. 132 КПК України не передбачено такого заходу кримінального провадження».

Крім цього, у матеріалах справи наводяться акти перевірок податківцями доходів Бобова. Актом виявлено порушення, якими занижено податок на доходи фізичних осіб на суму 30,99 млн грн. Обранець не погодився з висновками ревізорів і направив свої заперечення.

18 квітня минулого року податківці склали новий акт, а через місяць оформили всі порушення у три податкові повідомлення-рішення, якими Бобову нарахували податкове зобов'язання на суму 35,37 млн грн, військового збору в розмірі 2,4 млн грн.

Разом з тим, в окружному адмінсуді вважають, що наведені податкові повідомлення-рішення винесені з порушенням і підлягають скасуванню. Адже подібні позапланові податкові перевірки дозволяються «лише після винесення судом обвинувального вироку, що набрав законної сили, або винесення рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами, оскільки перевірка проведена в рамках кримінальної справи, а Акт перевірки слугує як доказ в кримінальній справі».

«Враховуючи вищевикладене, Суд приходить до висновку, що спірні податкові повідомлення-рішення від 18 травня 2017 р. форми «Р» № 000111304, № 000121304, № 000131304 винесено з порушенням вимог законодавства, а отже, підлягають скасуванню, а позовні вимоги позивача задоволенню», - сказано в рішенні.

Таким чином, Окружний адміністративний суд Києва скасував податкові повідомлення-рішення про стягнення близько 38 млн грн з народного депутата Геннадія Бобова. Рішення не є остаточним і може бути оскаржено в апеляції.