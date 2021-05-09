Бойовики із гармат обстріляли Мар’їнку – пошкоджено шість будинків та авто

Один зі снарядів вибухнув за декілька метрів від будинку

Російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор Мар’їнки. Трапилося це увечері 8 травня, бойовики випустили 6 снарядів з гармати МТ-12 «Рапіра» калібру 100 мм, ідеться у повідомленні Операції об’єднаних сил у facebook.

«Окупанти вели вогонь з населеного пункту шахта Трудівська, що на околиці Донецька. Внаслідок обстрілу, було пошкоджено шість житлових будинків та автомобіль місцевого мешканця. Один зі снарядів вибухнув за декілька метрів від будинку, тільки завдяки щасливому збігу обставин, ніхто з мешканців не постраждав», – ідеться у дописі.

Ще один випадок обстрілу зафіксовано 7 травня, о 18.30.

«Окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем та мінометів з шахти Гагаріна у напрямку населеного пункту Шуми. Внаслідок обстрілу, було пошкоджено високовольтну лінію електропередач. Усього випущено 15 снарядів калібру 122 мм та 5 мін калібру 120 мм. Результати обстрілу вже зафіксовано та верифіковано офіцерами Української сторони СЦКК», – повідомляють в ООС.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.

Раніше «Главком» писав, що протягом минулої доби, 8 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.