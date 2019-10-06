Формула Штайнмаєра. Відомій дипломат пояснив, в якові пастку Зеленський загнав Україну



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Фото: Сайт президента України

Київ максимально звузив простір для маневрування

Вже тепер очевидно, що головною темою наступного «нормандського саміту» стане не виконання Москвою положень з безпеки Мінських домовленостей, а створення умов і проведення Києвом місцевих виборів на Донбасі.

Про це на сторінках видання «Дзеркало тижня» розповів Надзвичайний і Повноважний Посол, дипломатичний радник п’ятого президента України (2015-2019 рр) Костянтин Єлісєєв.

«Своїми діями Київ не тільки максимально звузив простір для маневрування, а й створив умови, коли партнери будуть мотивувати нас до подальших компромісів. Критично важливо не допустити ситуації, за якої політична доцільність проведення виборів змусить закрити очі на відсутність базових передумов з безпеки до цього», – зауважив дипломат.

Щоб вискочити з російської пастки, Київ повинен максимально зосередитися на відновленні своїх попередніх позицій. Йдеться про відновлення пріоритетності принципу «спочатку безпека».

«Для Москви вибори – це спосіб узаконення маріонеткового режиму, а відтепер – ще й узаконення окупації частини території суверенної держави». – резюмував Єлісєєв.

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко зазначив, що «формули Штайнмаєра», погодженої з кимось, не існує. А нібито позиції щодо організації виключно політичного процесу без обговорення безпекової складової – це все вигадки президента Путіна.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «формула Штайнмаєра» є «компромісним варіантом» виконання Мінських угод.