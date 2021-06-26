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    Війна на Донбасі

    Гатили із мінометів та гранатометів: окупанти від початку доби дев’ять разів обстріляли позицій Об’єднаних сил

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    На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь - Гатили із мінометів та гранатометів: окупанти від початку доби дев’ять разів обстріляли позицій Об’єднаних сил
    На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь
    Фото: Операція об’єднаних сил/Facebook

    Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям

    Від початку доби на Донбасі зафіксовано 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил. Про це ідеться у вечірньому зведенні військовиків у Facebook

    Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

    Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям. Командування операції Об’єднаних сил висловило щирі та глибокі співчуття родині загиблого.

    Неподалік Гнутового ворог двічі обстріляв українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

    У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.

    Біля Красногорівки російські окупанти тричі обстріляли наші позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

    У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.

    «На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм», – сказано у повідомленні.

    Крім того, піротехнічні розрахунки ДСНС сьогодні розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.

    Раніше, станом на 7 годину ранку, 26 червня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

    Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям. Під обстрілом окупантів українських позицій поблизу Пісків загинув старший солдат Андрій Гонар.

    Нагадаємо: українські військовослужбовці знищили опорний пункт і БМП окупантів на Донбасі. Серію нищівних ударів українські бійці завдали у відповідь на систематичні обстріли боєприпасами, не передбаченими Мінськими домовленостями.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі ДСНС СЦКК Facebook Операція Об’єднаних сил солдат
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    Гатили із мінометів та гранатометів: окупанти від початку доби дев’ять разів обстріляли позицій Об’єднаних сил