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    Ескалація на Донбасі

    Росія відправляє добровольців для війни проти України – правозахисники

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    Відомо про прибуття добровольців з російських Твері, Воронежа, Уралу, Ярославля - Росія відправляє добровольців для війни проти України – правозахисники
    Відомо про прибуття добровольців з російських Твері, Воронежа, Уралу, Ярославля
    Фото: з відкритих джерел

    У березні РФ скерувала 782 людини для участі в бойових діях на Донбасі

    Росія відправляє добровольців для війни проти України з різних регіонів своєї країни. Тільки в березні направили 782 людини для участі в бойових діях на Донбасі. Про це повідомляє Східна правозахисна група.

    Відомо про прибуття добровольців з російських Твері, Воронежа, Уралу, Ярославля. Вони потрапляють в ОРДЛО через Ростов, після проходження медкомісії та визначення постійного місця дислокації (ОРДО або ОРЛО). За даними правозахисників, добровольців посилають в основному на Донецький напрямок.

    Раніше правозахисники повідомляли, що окупаційні адміністрації в окремих районах Донецької та Луганської областей готуються до бойових дій. У ОРДЛО почали повномасштабну роботу полігони, де заняття з бойової підготовки з новобранцями йдуть щодня.

    Як відомо, український військовослужбовець у неділю, 10 квітня, зазнав поранень внаслідок обстрілу з боку російських окупантів.

    Напередодні головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що повідомлення, поширені державою-агресором РФ про нібито «підготовку України до наступу на Донбас» не відповідають дійсності та мають характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації.

    Нагадаємо, США, Німеччина і Франція закликали Росію припинити провокації на Донбасі.

    Як повідомлялося, Путін готується до війни? У Росії шукають кладовища для термінового захоронення «військових трупів».

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    Теги: Росія Донбас правозахисники Путін ОРДЛО Руслан Хомчак
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