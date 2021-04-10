Росія відправляє добровольців для війни проти України – правозахисники

У березні РФ скерувала 782 людини для участі в бойових діях на Донбасі

Росія відправляє добровольців для війни проти України з різних регіонів своєї країни. Тільки в березні направили 782 людини для участі в бойових діях на Донбасі. Про це повідомляє Східна правозахисна група.

Відомо про прибуття добровольців з російських Твері, Воронежа, Уралу, Ярославля. Вони потрапляють в ОРДЛО через Ростов, після проходження медкомісії та визначення постійного місця дислокації (ОРДО або ОРЛО). За даними правозахисників, добровольців посилають в основному на Донецький напрямок.

Раніше правозахисники повідомляли, що окупаційні адміністрації в окремих районах Донецької та Луганської областей готуються до бойових дій. У ОРДЛО почали повномасштабну роботу полігони, де заняття з бойової підготовки з новобранцями йдуть щодня.

Як відомо, український військовослужбовець у неділю, 10 квітня, зазнав поранень внаслідок обстрілу з боку російських окупантів.

Напередодні головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що повідомлення, поширені державою-агресором РФ про нібито «підготовку України до наступу на Донбас» не відповідають дійсності та мають характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації.

Нагадаємо, США, Німеччина і Франція закликали Росію припинити провокації на Донбасі.

Як повідомлялося, Путін готується до війни? У Росії шукають кладовища для термінового захоронення «військових трупів».

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