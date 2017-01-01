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Поліція відпустила 12 затриманих після теракту у Лондоні

Усі вони були затримані у східній частині Лондона

Поліція відпустила усіх 12 людей, затриманих після теракту на Лондонському мосту, не висунувши їм обвинувачення.

Про це повідомляє Associated Press.

Усі вони були затримані після теракту в районі Баркінг у східній частині Лондона.

Саме там мешкали також і двоє застрелених правоохоронцями терористів, ідентифікованих як 27-річний Кхер Батт і 30-річний Рашид Редуейн.

Нагадаємо, раніше підрозділ боротьби із тероризмом оприлюднив фотографії та імена двох чоловіків, застрелених поліцією під час теракту на Лондонському мосту і ринку Боро у суботу, 3 червня.

Як повідомляв «Главком», вечері 3 червня терористи на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Шпиталізовано 48 людей, Відомо, що серед семи загиблих є громадяни Канади та Франції.

Силовики вбили трьох нападників у суботу, а в неділю затримали більше 10 підозрюваних у вчиненні кривавого злочину. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.

Відповідальність за напад взяла на себе «Ісламська держава».

У Скотленд-Ярді розповіли, що поліція здійснила близько 50 пострілів по терористах в Лондоні. Станом на вечір неділі в критичному стані знаходилася 21 людина.

Це вже третій теракт у Британії менш ніж за три місяці: подібний напад стався 22 березня біля парламенту на Вестмінстерському мосту, а 22 травня пролунав вибух під час концерту в Манчестері.

За даними українського зовнішньополітичного відомства, серед постраждалих внаслідок теракту в Лондоні українців немає.

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку Великобританії, запропонувавши допомогу. Американський лідер також вимагає відновити дію свого міграційного указу, яким запроваджується тимчасова заборона на в’їзд до США для громадян шести мусульманських країн.