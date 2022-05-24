Битва за Донбас. Російське командування робить ставку на «тактичний канібалізм»

Темпи просування російських військ стали падати

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Ну что, сегодня как и ожидалось в наступление перешли подразделения левого фланга Изюмской группировки войск противника. В атаку попытались перейти 2 БТГр из её состава, сосредоточенные ещё два дня назад в районе Сухой Каменки, при поддержке массированного артиллерийского огня.

Дирекция их наступления тоже была вполне понятна и очевидна, в том числе украинскому командованию – действуя уступом вдоль дороги М-03, северо-восточнее Довгенького, обе БТГр двинули в сторону Краснополья и Мазановки. И после массированной арт-подготовки, развернувшись на исходных рубежах в боевые порядки, оба подразделения перешли в атаку.

По сути, смысл этих действий состоял в том, что бы заставить наши войска не только отойти, собственно, от Довгенького, но и выйти на рубеж Краснополье – Богородичное

А в дальнейшем, прорваться в двух направлениях – выйти на ближние подступы к Славянску, а так же свернуть оборону украинских войск на правом берегу Северского Донца северо-восточнее и восточнее Славянска.

Однако, смысл и очевидность таких действий противника была понятна не только ему самому, но и украинскому командованию, причём заранее, ещё пару дней назад. А после лихорадочного наведения противником переправы у Ярёмовки, стало понятно, что возобновление наступления противника севернее Славянска последует в самые ближайшие дни.

Ну, так и случилось. противник провёл разведку по обеим сторонам дороги М-03, подтянул боеспособные подразделения, изготовился и пошёл вперёд. Ессесно, был весьма «тепло и дружелюбно» встречен на этом участке.

В результате, далеко не прошёл и был вынужден, в результате огневого поражения своих передовых подразделений, сначала оттянуть свой левый фланг (тем более, что лежащий перед ним лесной массив перед Богородичным, явно не способствовал проведению концентрированной мощной, акцентировано-выраженной атаки), а потом – и оттягивать центр, а так же ближний к Довгенькому, правый фланг к исходным рубежам.

Выход на рубеж Краснополье – Богородичное, короче говоря, не задался уже с первого дня возобновления наступления

Однако, было бы наивным думать, что активизация левого фланга Изюмской группировки будет, словно «яркая вспышка» полководческого таланта российского военного командования, одинока, случайна и ценна сама по себе. Отнюдь. Одновременно с этим «вАзбуждением», «северная» группировка войск противника так же перешла к активным действия в отношении тактической группы ВСУ, продолжающей оборонятся в районе Лимана.

Её позиции были атакованы одновременно со стороны Дробышево-Ставки, а так же от северо-западных окраин Ямполя, вдоль железной дороги на перегоне между Лиманом и Ямполем. Вместе с этим, противник продолжил свои попытки прорваться к Озёрному и выйти к мосту (ну или лучше сказать, остаткам моста) у Кривой Луки.

Да. Как оказалось по состоянию на вчерашний вечер, Озёрное явно было не под контролем противника, ну или частично не под его контролем, и потому противник недвусмысленно обозначил своё желание таки выйти к Северскому Донцу именно в этом месте. И понятно почему, проводить некие дальнейшие манипуляции у Закитного, по форсированию реки и дальнейшего прорыва к Северску, пока не взято полностью под контроль Озёрное и местность вокруг него, было бы явным не комильфо.

В результате этих действий войск противника, по одним сведениям им удалось таки достичь окраин Лимана и даже вклинится в его пределы (в восточной части города), по другим сведениям – он был вынужден остановится (причём где-то в районе «Акватории-Лиман» и на просеках в лесах, юго-восточнее улиц Партизанская и Вишнёвой г. Лимана). Какая там в действительности сейчас обстановка, пока до конца не ясно. Однако, одно было известно точно – те которые «ехали со стороны Дробышево», особо далеко не уехали.

Теперь о Попаснянском направлении

Сегодня противник попытался продолжить своё наступление к дороге Бахмут – Лисичанск, а так же в северном направлении. В частности, действуя от Александрополья, как минимум двумя с «половиной» БТГр в северо-восточном направлении (т.е. на Комышуваху) противник попытался полностью занять это село – но, неудачно. Ему удалось занять южную и юго-восточную часть села, но выбить подразделения ВСУ полностью, из всего села не удалось. Хотя, конечно, лично я предполагал, что они попытаются опять обойти Комышуваху с запада, между нею и Викторовкой, но потом понял, что наличие там достаточно протяжённой балки явно не способствует такому манёвру. Особенно, если вам там надо сманеврировать по фронту и переносить по ходу боя усилия попеременно с фланга на фланг.

Самое главное, что на этом участке командование войск противника применяет интересный способ прорыва системы обороны подразделений ВСУ

Вперёди идут подразделения 2-го АК НМ (например, 6-го омсп), и потому, именно по ним приходится основной объём огневого поражения со стороны ВСУ, а за ними во втором эшелоне, в качестве «средств развития успеха» подразделения 150 мсд 8-й ОА ЮВО. Ессесно, АбизЯн Бомбаса выбивает первыми, в больших количествах и практически гарантировано наглухо. Зато вот в статистике и отчётности российских командиров о собственных потерях циферки куда как поприятнее нежели, например, в районе Изюма или Лимана.

Кроме того, сегодня же, противник попытался таки «вживую» выйти на дорогу Бахмут – Лисичанск, действуя от Владимировки по направлению на Яковлевку, а так же из района юго-западнее Васильевки по направлению на Белогоровку.

В обоих случаях после первоначального продвижения на 1.5-2 км, после продолжительной арт-подготовки – попадание под массированное огневое поражение ВСУ, крики, маты, кишки по броне и т.д. Потом отход и вызов собственной арты и АА.

Дальше всё повторяется – обработка нашего переднего края, ближайших тактических тылов, атака после «трёх зелёных свистков», огребание арт-люлей и откат на исходные. Потом цикл снова повторяется. Иногда он варьируется переносом атаки на соседние участки, или по другим направлениям (но не сильно отличающимся от предыдущих). Иногда – задымление, демонстрационные ужимки и прыжки на «ложных направлениях», а так же эпизодический РЭБ. но не всегда и не везде.

В общем, ни Яковлевку, ни Белогоровку. взять противнику вроде пока так и не удалось. Да, дорогу на Лисичанск, он обстреливает (причём, достаточно плотно), даже пытается действовать в её сторону ДРГ и мелкими пехотными группами. Но это явная лоторея – может повезёт, а скорее всего – нет.

Подводя промежуточный итог

Среднесуточные темпы продвижения российских войск на основных направлениях наступления опять начали падать. Причём, так называемая «попаснянская вспышка», судя по всему, была исключением, которое лишь подтверждает правило. Ибо, очевидно, что спустя полтора суток после того, как она случилась, темпы продвижения и на этом «прорванном участке» начали так же падать.

Умиляет так же тактический канибализм, которым, явно не от хорошей жизни, начало заниматься командование войск противника, собирая как конструктор две «более-менее» боеспособные БТГр из 3-х потрёпанных. В бой гонят, практически всех, до кого могут дотянуться, вплоть до легкораненных, писарей, поваров и даже военных музыкантов.

Позиционная война близко.

И, судя по всему, она будет долгой.

Джерело: блог Костянтина Машовця

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