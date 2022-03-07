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    Думки вголос

    Як ворог збирається оточувати Київ

    • Костянтин Машовець

      Координатор групи «Информационное сопротивление»

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    Як ворог збирається оточувати Київ

    Російський агресор поки що контролює частину траси Київ-Чоп

    Мовою оригіналу

    Несколько слов «за обстановку»...

    Западная группировка орков продолжает контролировать трассу Киев-Чоп на отрезке Стоянка-Копылов...

    Это означает, что дальнейшее продвижение орков южнее трассы – вполне возможно, после их перегруппировки, пополнения личным составом, ВВТ и предметами МТС...

    Правый фланг этой группировки в районе Овруча, так же может перейти от обороны к активным действиям... Тем больше, что плечо подвоза у него куда как меньше нежели у тех орков, которые вышли к Киеву у Гостомеля и Бучи...

    Нет никакого сомнения, что именно от судьбы этой группировки орков ТеПеРЬ будет зависеть и судьба всей украинской столицы...

    Из трех орочьих оперативно-тактических группировок, наступавших на Киев, именно она прорвалась ближе всех к столичным улицам... Что было вполне ожидаемо и понятно, по крайней мере... мне, причем еще ДО войны и о чем я написал приблизительно за 2 недели до ее начала.

    Орки наступавшие с севера по левому берегу Днепра уперлись в Чернигов и застряли там... а наступавшие от Сум придурки явно «потеряли по дороге» большую часть своей боеспособности...Произошло это, благодаря несгибаемой обороне Сум и активно-маневренным действиям ВСУ на их левом фланге, которые фактически сковали расширения их фланга на юг. Вытянувшаяся с востока на запад «кишка» этой группровки, во многих местах лишенная топлива, продовольствия и предметов МТС... застыла. И только вопрос времени, когда ВСУ начнут ее нарезать...

    Другое дело с тем, что прорвалось северо-западнее и западнее Киева... Да, эта группировка понесла весьма тяжелые потери, отдельные ее части и подразделения или уничтожены вовсе или потеряли до 70% личного состава и штатной боевой техники. Но, как это ни парадоксально... эта группировка Не УТРАТИЛА своих наступательных возможностей. Происходит это за счет постоянного пополнения ее из Беларуси новыми укомплектованными резервами орков и более -менее налаженному снабжению по достаточно короткому «плечу подвоза»... О том, что противник на данном направлении все еще питает надежду на выполнения своих активных, наступательных планов говорит тот факт, что орки продолжают удерживать за собой указанный мною выше отрезок трассы Киев – Чоп в качестве исходного рубежа для броска по блокированию Киева с юга и юго-запада, при этом активно пытаясь пополнить свои передовые подразделения боеприпасами, топливом, продовольствием, а главное – личным составом и боевой техникой...

    Думаю не надо пояснять, что будет после того, как орко-командеры сочтут, что эта группировка достаточно пополнена и уровень ее наступательных способностей возрос настолько, что можно возобновить ее продвижение...

    Думаю, главным направлением приложения ее усилий станет дирекция на Васильков – Белая Церковь, постепенно сворачивая свой левый фланг в сторону Киева, с одновременным выходом на рубеж Брусилов – Фастов, для обеспечения своего правого фланга...

    Да, пока Макаров контролируют украинские подразделения, а способности украинского военного командования сосредоточить быстро в районе Обухов – Кагарлык значительные силы выглядят вполне реалистично, такой план орков будет носить, скажем так определенную долю авантюризма...

    Но это вовсе не означает... что он не осуществим в принципе...

    Теперь, наверное, стоит пояснить... почему я считаю, что то, что происходить западнее и северо-западнее Киева важнее нежели то, что происходит на юге страны...

    Все просто...

    Даже если орки прорвутся к Южноукраинской АЭС, соединятся с Приднестровьем или ворвутся на улицы Одессы и Николаева... это Не приведет к развалу украинского государства как такового и сохранит возможность ЦеНТРАЛИЗОВАННОГО и ОРГАНИЗОВАННОГО сопротивления оккупантам... Что с политической и военной точек зрения на цели этой войны ОЧеНЬ ВАЖНО.

    С падением Киева, перспектива исчезновения такового станет куда более РеАЛЬНОЙ... больше того, даже если орки не возьмут столицу, а просто ворвутся на киевские улицы и завяжут там бои...это весьма чувствительно скажется на ходе всей войны...

    Я уж не говорю про морально-психологический эффект и прочее... связанное с гипотетическим прорывом лаптей в пределы нашей древней столицы.

    Джерело: блог Костянтина Машовця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Київ війна #stoprussia
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    Як ворог збирається оточувати Київ