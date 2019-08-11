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    Думки вголос

    Президент США пропонує другий будапештський меморандум. Що це означає?

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат України (БПП)

    • Розсилка
    Трамп вважає, що Зеленський може домовитися з Путіним - Президент США пропонує другий будапештський меморандум. Що це означає?
    Трамп вважає, що Зеленський може домовитися з Путіним

    Суть нової угоди дуже проста: автономія для ЛДНР і певні компенсації за Крим

    Трамп вважає, що Зеленський може піти на угоду з Путіним.

    В перекладі на людську мову це означає, що США (в особі президента) будуть нав‘язувати нам таку угоду.

    Можна здогадатися, що суть цієї угоди дуже проста: автономія для ЛДНР і певні компенсації за Крим (нюанси зараз особливо неважливі).

    Є два варіанти: погодитися або нав‘язати свою гру. Свою гру можна нав‘язати тільки тоді, коли лідер нації консолідує суспільство під свій план. На жаль, ніякого плану нема. І нам його, на жаль, не озвучують. І тому, ніякої консолідації, крім того, що якось воно буде нема..

    І останнє: угода передбачає, що хтось виступить гарантом. Нас чекає, з неймовірно високою долею імовірності Будапешт-2. З усіма відповідними наслідками.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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