Президент США пропонує другий будапештський меморандум. Що це означає?

Вадим Денисенко Народний депутат України (БПП)

Вадим Денисенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп вважає, що Зеленський може домовитися з Путіним

Суть нової угоди дуже проста: автономія для ЛДНР і певні компенсації за Крим

Трамп вважає, що Зеленський може піти на угоду з Путіним.

В перекладі на людську мову це означає, що США (в особі президента) будуть нав‘язувати нам таку угоду.

Можна здогадатися, що суть цієї угоди дуже проста: автономія для ЛДНР і певні компенсації за Крим (нюанси зараз особливо неважливі).

Є два варіанти: погодитися або нав‘язати свою гру. Свою гру можна нав‘язати тільки тоді, коли лідер нації консолідує суспільство під свій план. На жаль, ніякого плану нема. І нам його, на жаль, не озвучують. І тому, ніякої консолідації, крім того, що якось воно буде нема..

І останнє: угода передбачає, що хтось виступить гарантом. Нас чекає, з неймовірно високою долею імовірності Будапешт-2. З усіма відповідними наслідками.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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