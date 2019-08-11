Президент США пропонує другий будапештський меморандум. Що це означає?
Суть нової угоди дуже проста: автономія для ЛДНР і певні компенсації за Крим
Трамп вважає, що Зеленський може піти на угоду з Путіним.
В перекладі на людську мову це означає, що США (в особі президента) будуть нав‘язувати нам таку угоду.
Можна здогадатися, що суть цієї угоди дуже проста: автономія для ЛДНР і певні компенсації за Крим (нюанси зараз особливо неважливі).
Є два варіанти: погодитися або нав‘язати свою гру. Свою гру можна нав‘язати тільки тоді, коли лідер нації консолідує суспільство під свій план. На жаль, ніякого плану нема. І нам його, на жаль, не озвучують. І тому, ніякої консолідації, крім того, що якось воно буде нема..
І останнє: угода передбачає, що хтось виступить гарантом. Нас чекає, з неймовірно високою долею імовірності Будапешт-2. З усіма відповідними наслідками.
Джерело: блог Вадима Денисенка