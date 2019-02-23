У Кремлі дуже грамотно бачать наші недоліки

Гібридна війна в медійному просторі

Росія дуже грамотно бачить наші недоліки і, тільки побачивши, навалюється туди і бере масою й кількістю бабла, котре вкидає в цю індустрію.

Російський реп курує особисто Сурков (Владислав Сурков, помічник президента РФ - ред.). Думаєте, чому Тіматі співає про «лучшие друзья Путина»? Це свідомий аспект гібридної війни, який використовується Росією проти нас, проти нашої свідомості.

Згадайте Крим: спочатку він став російсько-музичним повністю, а потім там з’явилися «зелені чоловічки».

Те саме відбулося і в Донбасі, тобто, – Росія використовує весь свій шоу-бізнес і кіномистецтво як зброю.

Там треба цьому опиратися, але, на жаль, через низку причин це поки що не відбувається результативно. Тим не менш, закон про квоти, я вважаю, – це гідна відповідь.

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