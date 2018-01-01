Банда серійних злочинців, що грабували і вбивали на Полтавщині, отримала вироки

Організатор, який співпрацював зі слідством, засуджений до 13 років позбавлення волі, інші члени організованої злочинної групи – до 15 років

Вироком Київського районного суду Полтави засуджені чотири особи, які упродовж 2016 року на території Новосанжарського, Полтавського, Кременчуцького, Кобеляцького, Пирятинського районів області вчинили дев’ять злочинів, з яких три розбійні напади, поєднані з проникненням у житло, та вбивство – у складі організованої злочинної групи. Про



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Організатор, який співпрацював зі слідством, засуджений до 13 років позбавлення волі, інші члени організованої злочинної групи – до 15 років

Вироком Київського районного суду Полтави засуджені чотири особи, які упродовж 2016 року на території Новосанжарського, Полтавського, Кременчуцького, Кобеляцького, Пирятинського районів області вчинили дев’ять злочинів, з яких три розбійні напади, поєднані з проникненням у житло, та вбивство – у складі організованої злочинної групи. Про це повідомив прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, прокуратури Полтавської області Борис Селькін.

Підшуковуючи населені пункти з кількома «шляхами відходу», зазначені особи звертали увагу на окремо розташовані будинки. Пізно ввечері, згідно раніше розробленого плану та розподілених ролей, учасники групи з використанням засобів конспірації (масок, рукавичок), спеціально пристосованих пристроїв для нанесення тілесних ушкоджень (біт, ломів), вогнепальної зброї (бойових пістолетів, обрізу мисливської рушниці, гранат) проникали на подвір’я домогосподарств та в будинки.

«Розбиваючи віконне скло або відключаючи світло, нападники таким чином «виманювали» потерпілих на вулицю. З метою подолання опору вони били і зв’язували господарів осель. Погрожуючи, вимагали віддати гроші та матеріальні цінності. Награбоване злочинці здавали до ломбардів Києва, а кошти розподіляли між собою і витрачали на власні потреби», - розповів прокурор.

У листопаді 2016 року саме зазначені особи вчинили вбивство та два розбійні напади у с. Василівка Полтавського району.

Дії засуджених кваліфіковані за ст. 257 (бандитизм); ч. 3 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, особою, яка раніше вчинила розбій, поєднаний із проникненням у житло); ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений організованою групою, особою, яка раніше вчинила розбій, поєднаний із проникненням у житло); ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб); ч. 3 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням в інше приміщення чи сховище); п. 9 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з метою приховати інший злочин) КК України.

Вироком суду 1-ї інстанції організатор, який співпрацював зі слідством, засуджений до 13 років позбавлення волі, інші члени організованої злочинної групи – до 15 років. У трьох із них конфісковане усе належне майно, в одного – ½ частина.

Сторони судового провадження мають право оскаржити вирок до апеляційної інстанції упродовж 30 днів.