«Треба рубати руки». Американські благодійники обіцяють покарати крадіїв великої партії гуманітарних аптечок

ФБР розслідує зникнення в Україні американських аптечок для військових

Гуманітарна допомога у вигляді партії з 10 тис тактичних аптечок IFAK (Individual First Aid Kit) загальною вартістю 33,6 млн грн, не доїхала до України. Тепер справу розслідує ФБР. Голова Допомогового комітету Нестор Зарічний вперше розповів «Главкому» свою версію подій та пояснив, які сліди в цій скандальній історії залишила Львівська обладміністрація.

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За словами Нестора Зарічного, укладання договору напряму із державними установами не вирішує проблему зниклих гуманітарних вантажів в Україні, адже потім благодійники не знають долю вантажу.

«Все зупиняється на тому, що ви їм все дайте без права подивитися, що і куди далі пішло. Але ж це поле для корупції! Ми готові укладати договір, але покажіть нам всі ті речі. Наприклад: до нас десь в березні-травні минулого року зверталося наше посольство з проханням перевести гроші на президентський фонд. Ми перевели $500 тис. і не вимагали жодної подяки. Просто скажіть нам – ці гроші були використані на медицину чи ще на щось. Але у відповідь – нічого. Тому я не знаю, як працювати з державними установами – там ігнорування повне. Перевели гроші – і бувайте здорові», – розповів голова Допомогового комітету Нестор Зарічний.

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Нестор Зарічний каже, що у нього взяли свідчення у поліції та прокуратурі з приводу зниклого гуманітарного вантажа, але за пів року – жодного результату. На думку голови Допомогового комітету, вантаж із американськими аптечками могли переховати після того, як про ситуацію заговорили у ЗМІ.

«Може, хтось щось переховав, хтось якусь частину тихенько перепродав. Але ми ніколи не забудемо і не подаруємо нічого тим злодіям, аби вони й надалі крали. Ми, насправді, вичікували, бо не хотіли, щоб згадувалося, що в Україні зараз таке робиться. Американці нам приносили речі, давали гроші, чеки, і в той же час в Україні, де йде війна, крадуть. Це просто парадокс. Як тепер пояснювати людям, що нашій країні потрібна якась допомога? Зараз і так багато американців, до яких ми звертаємося, каже: так наш уряд вже надає допомогу і чималу. І їх теж можна зрозуміти», – говорить Зарічний.

Навіть, якщо зниклі аптечки раптом знайдуться на фронті, то не факт, що їх туди доставили у якості гуманітарної допомоги, цілком ймовірно, що їх перепродали, вважає Нестор Зарічний.

«Якщо вони дійсно на фронті, то дай Боже. Але варто перевірити, чи вони пішли туди задарма, у що я мало вірю, чи їх перепродали. Бо я вже десь у пабліках бачив оголошення, що якщо вас призивають, то купіть оце і оце, зокрема, й аптечки. Цим людям за старими законами треба рубати руки, бо вони наживаються на житті солдатів. Базар є базар, а допомога фронту – зовсім інша річ. Ці люди мають бути покарані серйозно, щоб іншим було зась», – підсумував Нестор Зарічний.

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Нагадаємо, до України був направлений великий контейнер з аптечками, протигазами, спальними мішками, зимовою формою і взуттям був направлений до України фондом Злучений український американський допомоговий комітет (ЗУАДК) ще 14 жовтня минулого року. Отримати вантаж мали партнери американців в Україні – «Центр волонтерства та захисту», але допомога по дорозі десь випарувалася. Проте не вся – 8 листопада благодійники зі здивуванням побачили пресреліз Львівської обласної військової адміністрації, де було вказано, що їхня військова допомога вже роздана військовим. Причому серед цієї допомоги не виявилося найдорожчої її частини – аптечок. Акти прийому-передачі вантажу в обладміністрації, попри обіцянки, не надали.