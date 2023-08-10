Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

«Треба рубати руки». Американські благодійники обіцяють покарати крадіїв великої партії гуманітарних аптечок

Наталя Забазнова
glavcom.ua
«Треба рубати руки». Американські благодійники обіцяють покарати крадіїв великої партії гуманітарних аптечок
Тактична аптечка IFAK
фото з відкритих джерел

ФБР розслідує зникнення в Україні американських аптечок для військових

Гуманітарна допомога у вигляді партії з 10 тис тактичних аптечок IFAK (Individual First Aid Kit) загальною вартістю 33,6 млн грн, не доїхала до України. Тепер справу розслідує ФБР. Голова Допомогового комітету Нестор Зарічний вперше розповів «Главкому» свою версію подій та пояснив, які сліди в цій скандальній історії залишила Львівська обладміністрація.

За словами Нестора Зарічного, укладання договору напряму із державними установами не вирішує проблему зниклих гуманітарних вантажів в Україні, адже потім благодійники не знають долю вантажу. 

«Все зупиняється на тому, що ви їм все дайте без права подивитися, що і куди далі пішло. Але ж це поле для корупції! Ми готові укладати договір, але покажіть нам всі ті речі. Наприклад: до нас десь в березні-травні минулого року зверталося наше посольство з проханням перевести гроші на президентський фонд. Ми перевели $500 тис. і не вимагали жодної подяки. Просто скажіть нам – ці гроші були використані на медицину чи ще на щось. Але у відповідь – нічого. Тому я не знаю, як працювати з державними установами – там ігнорування повне. Перевели гроші – і бувайте здорові», – розповів голова Допомогового комітету Нестор Зарічний.

Нестор Зарічний каже, що у нього взяли свідчення у поліції та прокуратурі з приводу зниклого гуманітарного вантажа, але за пів року – жодного результату. На думку голови Допомогового комітету, вантаж із американськими аптечками могли переховати після того, як про ситуацію заговорили у ЗМІ.

«Може, хтось щось переховав, хтось якусь частину тихенько перепродав. Але ми ніколи не забудемо і не подаруємо нічого тим злодіям, аби вони й надалі крали. Ми, насправді, вичікували, бо не хотіли, щоб згадувалося, що в Україні зараз таке робиться. Американці нам приносили речі, давали гроші, чеки, і в той же час в Україні, де йде війна, крадуть. Це просто парадокс. Як тепер пояснювати людям, що нашій країні потрібна якась допомога? Зараз і так багато американців, до яких ми звертаємося, каже: так наш уряд вже надає допомогу і чималу. І їх теж можна зрозуміти», – говорить Зарічний.

Навіть, якщо зниклі аптечки раптом знайдуться на фронті, то не факт, що їх туди доставили у якості гуманітарної допомоги, цілком ймовірно, що їх перепродали, вважає Нестор Зарічний.

«Якщо вони дійсно на фронті, то дай Боже. Але варто перевірити, чи вони пішли туди задарма, у що я мало вірю, чи їх перепродали. Бо я вже десь у пабліках бачив оголошення, що якщо вас призивають, то купіть оце і оце, зокрема, й аптечки. Цим людям за старими законами треба рубати руки, бо вони наживаються на житті солдатів. Базар є базар, а допомога фронту – зовсім інша річ. Ці люди мають бути покарані серйозно, щоб іншим було зась», –  підсумував Нестор Зарічний.

Нагадаємо, до України був направлений великий контейнер з аптечками, протигазами, спальними мішками, зимовою формою і взуттям був направлений до України фондом Злучений український американський допомоговий комітет (ЗУАДК) ще 14 жовтня минулого року. Отримати вантаж мали партнери американців в Україні – «Центр волонтерства та захисту», але допомога по дорозі десь випарувалася. Проте не вся – 8 листопада благодійники зі здивуванням побачили пресреліз Львівської обласної військової адміністрації, де було вказано, що їхня військова допомога вже роздана військовим. Причому серед цієї допомоги не виявилося найдорожчої її частини – аптечок. Акти прийому-передачі вантажу в обладміністрації, попри обіцянки, не надали.

Читайте також: В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР

Теги: США війна ФБР гуманітарна допомога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

«Треба рубати руки». Американські благодійники обіцяють покарати крадіїв великої партії гуманітарних аптечок
«Треба рубати руки». Американські благодійники обіцяють покарати крадіїв великої партії гуманітарних аптечок
Справа Червінського: матір розвідника звернулася до Зеленського (відео)
Справа Червінського: матір розвідника звернулася до Зеленського (відео)
Суд дозволив Львівській ОВА не розсекречувати імена втікачів через систему «Шлях»
Суд дозволив Львівській ОВА не розсекречувати імена втікачів через систему «Шлях»
На Львівщині суд ув'язнив військового на п'ять років за запізнення з відпустки
На Львівщині суд ув'язнив військового на п'ять років за запізнення з відпустки
Чоловік, який перевдягненим заходив у туалет до школярок, отримав вирок
Чоловік, який перевдягненим заходив у туалет до школярок, отримав вирок
Фермерка-колоборантка вивезла до РФ зерно на 13 млн грн
Фермерка-колоборантка вивезла до РФ зерно на 13 млн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні
44K
В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР
33K
Польські жінки вбачають в українських біженках конкуренток – дослідження
15K
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8301
Клочкова, Фукс, Ярославський. Терехов знайшов виправдання, чому платить стипендії одіозним персонам
6301
Медовий, Яблучний і Горіховий Спас 2023: коли і як відзначати

Новини

Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Сьогодні, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Сьогодні, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Вчора, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Вчора, 15:30

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту