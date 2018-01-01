Бойовики у Гранітному підстрелили мирного жителя

64-річний чоловік дістав кулю у ліве плече

У селищі Гранітне на Донеччині бойовики поранили мирного жителя. Про це в Фейсбуці повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. «У селищі Гранітне рашистські найманці поранили цивільного. 64-річний чоловік дістав кулю у ліве плече. Зараз його госпіталізовано до травматологічного