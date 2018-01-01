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    Кримінал

    Бойовики у Гранітному підстрелили мирного жителя

    64-річний чоловік дістав кулю у ліве плече
    У селищі Гранітне на Донеччині бойовики поранили мирного жителя. Про це в Фейсбуці повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. «У селищі Гранітне рашистські найманці поранили цивільного. 64-річний чоловік дістав кулю у ліве плече. Зараз його госпіталізовано до травматологічного
    • Сьогодні, 11:20
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    64-річний чоловік дістав кулю у ліве плече

    У селищі Гранітне на Донеччині бойовики поранили мирного жителя.

    Про це в Фейсбуці повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    «У селищі Гранітне рашистські найманці поранили цивільного. 64-річний чоловік дістав кулю у ліве плече. Зараз його госпіталізовано до травматологічного відділення Волноваської лікарні!», - йдеться в повідомленні.

    За словами Жебрівського, життю пораненого загрози немає.

     

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