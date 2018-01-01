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    Депутат Одеської облради пропонував детективу НАБУ хабар у $500 тисяч

    Детективи НАБУ та ГПУ повідомили підозру чинному депутату Одеської обласної ради та його ймовірному спільнику
    Правоохоронні органи оголосили підозру одеському депутату через пропозицію хабаря співробітнику НАБУ. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.   Детективи НАБУ та ГПУ повідомили підозру чинному депутату Одеської обласної ради та його ймовірному спільнику за пропозицію співробітнику НАБУ хабаря у розмірі $500 тисяч.  Підозрюваний
    • Сьогодні, 18:39
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    Детективи НАБУ та ГПУ повідомили підозру чинному депутату Одеської обласної ради та його ймовірному спільнику

    Правоохоронні органи оголосили підозру одеському депутату через пропозицію хабаря співробітнику НАБУ.

    Про це повідомляє прес-служба НАБУ.  

    Детективи НАБУ та ГПУ повідомили підозру чинному депутату Одеської обласної ради та його ймовірному спільнику за пропозицію співробітнику НАБУ хабаря у розмірі $500 тисяч. 

    Підозрюваний пропонував кошти співробітнику НАБУ в обмін на «розмороження» рахунків приватного товариства (ТОВ), де він є бенефіціарним власником. Цю компанію НАБУ підозрю у корупційній схемі. За даними слідства, ТОВ продало Одеській мерії будівлю за завищеною ціною. На цій схемі компанія заробила 181 млн гривень. 

    Депутата підозрюють у порушенні статті Кримінального кодексу «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу. 

     

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