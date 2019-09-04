ЄС продовжить санкції проти Росії ще на півроку
Для того, аби санкції продовжили остаточно, відповідне рішення має ухвалити Рада ЄС
Комітет постійних представників ЄС (Coreper) схвалив рішення продовжити на півроку індивідуальні санкції проти Росії.
Про це повідомив посол України в ЄС Микола Точицький.
«На першому засіданні після літньої перерви Корепер погодив продовження антиросійських санкцій до березня 2020р. Підтримка суверенітету і територіальної цілісності України залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС. Розраховую, що цей курс буде продовжений і новим керівництвом інституцій ЄС», - написав він у Twitter.
На І-му засіданні після літньої перерви Корепер погодив продовження антирос. санкцій до березня 2020р. Підтримка суверенітету і терит. цілісності залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС. Розраховую, що цей курс буде продовжений і новим керівництвом інституцій ЄС pic.twitter.com/MpsYSATwli— Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 4 сентября 2019 г.
Для того, аби санкції продовжили остаточно, відповідне рішення має ухвалити Рада ЄС.
«Тепер має бути офіційне рішення Ради ЄС. Його, очевидно, буде ухвалено наступного тижня за письмовою процедурою. Після публікації в "Офіційному журналі" Євросоюзу рішення набуде чинності. Стежте за нашими комюніке», - пише Інтерфакс з посиланням на поінформоване джерело в ЄС.
Санкції були вперше запроваджені у 2014 році у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів. До березня в списку перебували 153 людини і 40 компаній.
Під час останнього продовження рішення про санкції ЄС включив до цього переліку 8 росіян, причетних до інциденту 25 листопада минулого року в районі керченської протоки, в результаті якого були захоплені українські кораблі та моряки.