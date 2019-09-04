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    Кримінал

    ЄС продовжить санкції проти Росії ще на півроку

    • Розсилка
    ЄС продовжить санкції проти Росії ще на півроку

    Для того, аби санкції продовжили остаточно, відповідне рішення має ухвалити Рада ЄС

    Комітет постійних представників ЄС (Coreper) схвалив рішення продовжити на півроку індивідуальні санкції проти Росії.

    Про це повідомив посол України в ЄС Микола Точицький.

    «На першому  засіданні після літньої перерви Корепер погодив продовження антиросійських санкцій до березня 2020р. Підтримка суверенітету і територіальної цілісності України залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС. Розраховую, що цей курс буде продовжений і новим керівництвом інституцій ЄС», - написав він у Twitter.

    бурштин Житомирщина
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