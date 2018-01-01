Київські правоохоронці звільнили заручника і затримали його викрадачів

Чоловіка тримали в селищі Требухів

У Київській області тримали у заручниках чоловіка і вимагали за ного викуп у родини. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва. За його даними, чоловіка тримали в селищі Требухів. Встановлено, що 6 лютого невідомі в масках напали на місцевого жителя на території оптового ринку по вулиці Марка Вовчка. Чоловіка насильно посадили в автомобіль



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Чоловіка тримали в селищі Требухів

У Київській області тримали у заручниках чоловіка і вимагали за ного викуп у родини. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

За його даними, чоловіка тримали в селищі Требухів. Встановлено, що 6 лютого невідомі в масках напали на місцевого жителя на території оптового ринку по вулиці Марка Вовчка. Чоловіка насильно посадили в автомобіль та повезли в невідомому напрямку. Про це правоохоронцям повідомив чин викраденого чоловіка, який став свідком.

Тоді на виклик терміново прибули екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції. Поруч із місцем події, на сусідніх вулицях, правоохоронці виявили дві спалені машини: «Опель», яким потерпілий приїхав на роботу, та «Форд», на якому втікали правопорушники.

Цього ж дня слідчим відділом Оболонського управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці доклали чимало зусиль, аби встановити місце, де утримують заручника та встановити осіб, причетних до викрадення.

Співробітники київського карного розшуку разом із бійцями КОРДу та колегами зі Служби безпеки України сьогодні, 17 лютого, провели успішну операцію із визволення заручника в Броварському районі.

«Затримано кілька фігурантів, які безпосередньо знаходилися в будинку з потерпілим. Наразі тривають усі необхідні слідчі дії, за результатами яких будуть встановлені обставини, мотиви та інші співучасники злочину», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.

У свою чергу потерпілий зазначив, що зловмисники били його лише під час викрадення, а потім ставилися до нього нормально. Однак утримували чоловіка у кайданках із прикованим до ліжка ланцюгом. За його словами, викрадачі планували отримати за визволення 500 тисяч доларів США.

Андрій Крищенко також наголосив, що з початку року в столиці це вже третій випадок, коли поліцейські Києва визволяють заручників, а відтак відмітив хорошу роботу оперативників.

На даний час у рамках кримінального провадження тривають заходи для повного розслідування і встановлення всіх фігурантів, причетних до злочину. Зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.