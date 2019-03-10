Минулого року в Україні втекло 28 ув'язнених
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З 28 втеч 26 здійснені засудженими і дві - особами, взятими під варту
Протягом 2018 року із установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України було скоєно 28 втеч.
Про це 10 березня повідомляє «Унн» з посиланням на адміністрацію ГУВС України.
Зазначається, що з 28 втеч 26 здійснені засудженими і дві - особами, взятими під варту.
«Протягом 2018 року із установ виконання покарань і слідчих ізоляторів ГУВС України скоєно 28 втеч, з яких 26 засудженими і двома особами, взятими під варту», - йдеться у відповіді.
У службі уточнили, що 20 втеч скоєно засудженими, які відбували покарання в місцях соціальної реабілітації, розташованих за межами території установи, яка охороняється, і дві втечі засудженими у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання.