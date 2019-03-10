Минулого року в Україні втекло 28 ув'язнених



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Дві втечі скоєно засудженими у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами

З 28 втеч 26 здійснені засудженими і дві - особами, взятими під варту

Протягом 2018 року із установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України було скоєно 28 втеч.

Про це 10 березня повідомляє «Унн» з посиланням на адміністрацію ГУВС України.

Зазначається, що з 28 втеч 26 здійснені засудженими і дві - особами, взятими під варту.

«Протягом 2018 року із установ виконання покарань і слідчих ізоляторів ГУВС України скоєно 28 втеч, з яких 26 засудженими і двома особами, взятими під варту», - йдеться у відповіді.

У службі уточнили, що 20 втеч скоєно засудженими, які відбували покарання в місцях соціальної реабілітації, розташованих за межами території установи, яка охороняється, і дві втечі засудженими у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання.