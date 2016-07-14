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    На Чернігівщині адвокат попався на хабарі

    Зловмисник вимагав у матері обвинуваченого за торгівлю наркотиками шість тисяч доларів США
    Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі адвоката Ради адвокатів Чернівецької області. Про це інформує прес-центр спецслужби. Правоохоронці встановили, що зловмисник вимагав у матері обвинуваченого за торгівлю наркотиками шість тисяч доларів США, пообіцявши вплинути на прийняття судом рішення щодо призначення її сину
    • Сьогодні, 14:48
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    Зловмисник вимагав у матері обвинуваченого за торгівлю наркотиками шість тисяч доларів США

    Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі адвоката Ради адвокатів Чернівецької області. Про це інформує прес-центр спецслужби.

    Правоохоронці встановили, що зловмисник вимагав у матері обвинуваченого за торгівлю наркотиками шість тисяч доларів США, пообіцявши вплинути на прийняття судом рішення щодо призначення її сину більш м’якого покарання. Жінці він пояснив, що гроші нібито підуть стороні обвинувачення за неподання апеляційної скарги на рішення суду.

    Оперативники спецслужби затримали адвоката за місцем проживання після отримання всієї суми хабара.

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    На Чернігівщині адвокат попався на хабарі
    На Чернігівщині адвокат попався на хабарі
    На Чернігівщині адвокат попався на хабарі

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.

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