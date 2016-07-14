На Чернігівщині адвокат попався на хабарі

Зловмисник вимагав у матері обвинуваченого за торгівлю наркотиками шість тисяч доларів США

Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі адвоката Ради адвокатів Чернівецької області. Про це інформує прес-центр спецслужби. Правоохоронці встановили, що зловмисник вимагав у матері обвинуваченого за торгівлю наркотиками шість тисяч доларів США, пообіцявши вплинути на прийняття судом рішення щодо призначення її сину