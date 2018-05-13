На Харківщині чоловік облив бензином свого сусіда і підпалив

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Зловмисником виявився 81-річний харків’янин

У четвер, 10 травня, до Зміївського відділу поліції на Харківщині надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про те, що в селі Мохнач 63-річний мешканець Харкова отримав опіки І-ІІ ступенів верхніх та нижніх кінцівок, спини та тулубу. Чоловіка госпіталізували у тяжкому стані до опікового відділення Харківської міської клінічної лікарні, інформує поліція Харківщини.

Поліцейські з’ясували, що постраждалий на дачі разом з сусідом розпивав спиртні напої. Раптово між ними виникла сварка. В результаті 81-річний чоловік облив його бензином, який знаходився у пляшці поруч, та кинув запалений сірник. У чоловіка зайнявся одяг, який він самостійно загасив.

За словами начальника Зміївського відділу поліції Кирила Щербинського, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, на Харківщині власник бару після пиятики зарізав односельця.